Друзья рассказывают, что Егор занял около 30 тысяч рублей у родных. Снова стал делать ставки, но быстро ушёл в минус. Тогда он набрал микрозаймов, примерно на 110 тысяч рублей.

— И начали капать проценты. У него началась паника, он не знал, что делать, — продолжает Александр. — Начал спрашивать знакомых-друзей, чтобы занять деньги. В итоге я ему занял примерно 130 тысяч рублей. Он отдал долг родным, погасил часть долга от коллекторов. Ну он мне так сказал. После того, как я занял деньги, мы с ним не общались и не виделись.

Также друзья погибшего рассказывают, что у Егора была девушка — он обещал свозить её в Шерегеш, покататься на сноубордах.

— У него ещё куча долгов по предметам, — рассказывает однокурсник погибшего. — Его должны были отчислить. Он прям на чемоданах сидел, всё дёргался постоянно, ждал этого момента. И если бы не этот коронавирус, то так бы всё и случилось, его давно бы уже отчислили.

На время карантина Егор не стал уезжать в родной Киселёвск, а остался в общежитии.