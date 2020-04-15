Вечером 14 апреля в здании общежития Сибирского государственного университета водного транспорта нашли мёртвым 21-летнего Егора С. Студент четвёртого курса судомеханического факультета покончил с собой. Друзья и однокурсники догадываются, почему Егор принял такое решение. Подробности — в материале криминального журналиста НГС Алёны Истоминой.
Егора нашли мёртвым в комнате на четвёртом этаже общежития, где он жил, около семи часов вечера. По предварительным данным, студент покончил с собой.
— Проводится уголовно-процессуальная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — кратко прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета.
Погибший студент учился на четвёртом курсе в группе СЭ-41 (эксплуатация судовых энергетических установок) судомеханического факультета (СМФ) Сибирского государственного университета водного транспорта. В Новосибирск он приехал из города Киселёвска Кемеровской области. По словам однокурсников, на первом курсе он вёл достаточно активную общественную жизнь — играл в КВН, занимался лёгкой атлетикой. Но ко второму курсу всё бросил.
Проблемы в жизни четверокурсника начались где-то после Нового года.
— Мы, студенты, работаем на реке, ходим в навигацию, зарабатываем деньги и всё такое, каждое лето на практику ходим, — рассказывает Александр, приятель погибшего студента. — Егор тоже пошёл в навигацию. Во время практики он заработал определённую сумму, тысяч где-то 300–400. И когда приехал с практики, начал красиво жить, тратить деньги и всё такое. Деньги стали заканчиваться, осталось тысяч 30–40. Единственный способ заработать — поднять деньги на ставках, на спорт. Он начал делать ставки. Сначала выигрывал, а потом всё проиграл.
Друзья рассказывают, что Егор занял около 30 тысяч рублей у родных. Снова стал делать ставки, но быстро ушёл в минус. Тогда он набрал микрозаймов, примерно на 110 тысяч рублей.
— И начали капать проценты. У него началась паника, он не знал, что делать, — продолжает Александр. — Начал спрашивать знакомых-друзей, чтобы занять деньги. В итоге я ему занял примерно 130 тысяч рублей. Он отдал долг родным, погасил часть долга от коллекторов. Ну он мне так сказал. После того, как я занял деньги, мы с ним не общались и не виделись.
Также друзья погибшего рассказывают, что у Егора была девушка — он обещал свозить её в Шерегеш, покататься на сноубордах.
— У него ещё куча долгов по предметам, — рассказывает однокурсник погибшего. — Его должны были отчислить. Он прям на чемоданах сидел, всё дёргался постоянно, ждал этого момента. И если бы не этот коронавирус, то так бы всё и случилось, его давно бы уже отчислили.
На время карантина Егор не стал уезжать в родной Киселёвск, а остался в общежитии.
— Домой не поехал, потому что плохо общается с родственниками, — считает приятель Егора. — И они начали бы задавать ему вопросы: а как ты учишься, почему ты так плохо учишься... У него старший брат ещё есть. Так вот он очень боялся, что брат узнает, что он должен много денег.
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