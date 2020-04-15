600 миллионов рублей направят из федерального бюджета на строительство Восточного обхода в Новосибирске в 2020 году.

Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. В планах нынешнего года — завершить работы по сборке и монтажу пролётного строения путепровода через Иню.



— Подрядчиком выступает «Сибмост», финансирование по этому году составляет 600 миллионов рублей, работы на сегодняшний момент ведутся на эстакадной части через реку Иня и через железную, автомобильную дороги. Это объект чисто федерального значения и финансируется только из федерального бюджета. Первый этап, 20-километровый участок планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Объект общей стоимостью порядка 10,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день выполнение по объекту составляет порядка 35–40%, — сообщил Анатолий Костылевский.

