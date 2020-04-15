600 миллионов рублей направят из федерального бюджета на строительство Восточного обхода в Новосибирске в 2020 году.
Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. В планах нынешнего года — завершить работы по сборке и монтажу пролётного строения путепровода через Иню.
— Подрядчиком выступает «Сибмост», финансирование по этому году составляет 600 миллионов рублей, работы на сегодняшний момент ведутся на эстакадной части через реку Иня и через железную, автомобильную дороги. Это объект чисто федерального значения и финансируется только из федерального бюджета. Первый этап, 20-километровый участок планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Объект общей стоимостью порядка 10,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день выполнение по объекту составляет порядка 35–40%, — сообщил Анатолий Костылевский.
Как будет проходить Восточный обход
Строительство Восточного обхода началось несколько лет назад. Это дорога, которая соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Подразумевается, что развязка снимет часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе.
Что строят сейчас
Сейчас мостовики монтируют балки пролётных строений на путепроводе через Иню.
Закончить монтаж планируют 30 апреля, однако работники стараются опережать сроки: за первые сутки они уже смонтировали 14 балок. Каждая из них длиной 33 метра и весом 65 тонн. Сейчас работают 35 человек, задействованы 8 единиц дорожной техники, в том числе кран грузоподъёмностью 150 тонн.
Работы ведутся с 23 до 6 часов, в промежуток с низкой интенсивностью движения. Его выбрали, чтобы минимизировать неудобства для водителей, которые едут по улице Первомайской. На это время для них организован объезд, обозначенный дорожными знаками.
Ранее мы показывали, как выглядит мост через Иню на Восточном обходе — в декабре мостовики достроили пролеты сооружения.