Кроме того, в документе написано, что нерабочие дни устанавливаются с 3 апреля по 31 мая. Но нерабочие дни начались 1 апреля, в следующем указе их продлили с 4 по 30 апреля 2020 года. То есть если бы такой документ публиковался, то формулировка была бы, скорее всего, другая — нерабочие дни считались бы либо с 1 апреля, либо с 1 мая.

В Кремле тоже не подтвердили наличие указа.

— Все указы публикуются на сайте Kremlin.ru. Если там нет такого документа, значит, его не существует, — заявили в пресс-службе президента.

Согласно информации на сайте президента и на портале правовой информации, где публикуются все государственные документы, такого указа не существует. Так что на сегодняшний день можно уверенно говорить, что это фейк. И не пересылать его, потому что за это теперь предусмотрена уголовная ответственность.