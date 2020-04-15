60 врачей Колыванской ЦРБ пожаловались губернатору на главврача и показали жутковатые кадры из больницы

Больше 60 сотрудников Центральной районной больницы поселка Колывань написали обращение к губернатору области Андрею Травникову — они возмущены работой главврача больницы Юрия Ершова.
Ролик с обращением врачей опубликовывали 13 апреля на ютуб-канале первого секретаря Колыванского райкома КПРФ Алексея Астафьева.
Как рассказала председатель профсоюзного комитета и врач-инфекционист Елена Черемискина, персонал недоволен состоянием автопарка и самой больницы. Медики утверждают, что главврач экономит практически на всем:
— Все машины старые. Очень мало денег выделяется на ремонт машин. Они очень часто ломаются на выездах, при транспортировке больных. Шины на машине скорой помощи были заменены на зимние лишь 29 января, только после того, как скорая помощь попала в аварию и работники обратились в прокуратуру. Лимит на бензин недостаточный, многие сотрудники сами приобретали бензин или детали. Очень сложно подписать заявки на приобретение запчастей, стройматериалов. В нашей больнице за несколько лет сменилось более 5 механиков и столько же завхозов, — говорит Елена Черемискина.
Кроме того, по словам врача, экономят на зарплатах и технике: не хватает компьютеров и копировальной техники, а в пищеблоке не работает часть техники и светильники. По словам Елены Черемискиной, поварам приходится вручную шинковать овощи и чистить лук на 120 коек больных, так как на кухне нет комбайнов.
— Вы прекрасно знаете, что у нас много онкобольных, много других заболеваний, которые нуждаются в таких обследованиях, на которые больнице должны выделять деньги. Очень многие встали в очередь за этими обследованиями. Но чтобы получить их, главврач должен дать добро, подписать заявку, чтобы эти места нам оплатили. Они дают с очень большим трудом и суммы недостаточные. Я считаю, что это проблема не только медперсонала, но и населения: они стоят в очереди 2, 3, 4 месяца, чтобы пройти жизненно важные обследования. При таких диагнозах каждый день — срок, — считает Елена Черемискина.
Медики также жалуются на отношение руководства, врачей «не слышат, а их голос не учитывается»:
— Чтобы уйти в отпуск, нужны героические усилия, чтобы доказать, что ты заслужил этот отпуск, предоставить все документы, что ты сделал, все свои планы. В результате отпуск подписывается в последний день, и отпускные вовремя не приходят, — рассказывает врач.
За последние пять лет, как следует из видео, из больницы уволились 14 врачей — среди них реаниматологи, терапевты, гинеколог и стоматологи.
— До меня была заместитель главврача, гинеколог два года смогла продержаться, в результате ей пришлось покинуть должность, уехать из Колывани, продать дом и забыть, как страшный сон. Спросите, хоть один сотрудник не плакал, не испытал это на себе? — говорит Елена Черемискина.
По словам врача, после обращения к губернатору руководство больницы стало оказывать на неё давление.
Журналист НГС пытался связаться с главврачом больницы полдня, но его не было на месте.
Недавно мы публиковали монолог врача скорой помощи о зарплатах, обеспечении защитой, страхе заразиться коронавирусом и выплатах Путина. Прочитать можно здесь.