60 врачей Колыванской ЦРБ пожаловались губернатору на главврача и показали жутковатые кадры из больницы

Медики также жалуются на отношение руководства, врачей «не слышат, а их голос не учитывается»:



— Чтобы уйти в отпуск, нужны героические усилия, чтобы доказать, что ты заслужил этот отпуск, предоставить все документы, что ты сделал, все свои планы. В результате отпуск подписывается в последний день, и отпускные вовремя не приходят, — рассказывает врач.



За последние пять лет, как следует из видео, из больницы уволились 14 врачей — среди них реаниматологи, терапевты, гинеколог и стоматологи.

— До меня была заместитель главврача, гинеколог два года смогла продержаться, в результате ей пришлось покинуть должность, уехать из Колывани, продать дом и забыть, как страшный сон. Спросите, хоть один сотрудник не плакал, не испытал это на себе? — говорит Елена Черемискина.

По словам врача, после обращения к губернатору руководство больницы стало оказывать на неё давление.

Журналист НГС пытался связаться с главврачом больницы полдня, но его не было на месте.