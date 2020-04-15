13 апреля в Новосибирске супружеская пара пришла в отдел полиции для того, чтобы сняться с регистрационного учёта, и получила протокол за нарушение режима самоизоляции.
8 апреля Алёна вместе с супругом прилетела в Новосибирск из Санкт-Петербурга — они собирались выписаться из квартиры, где уже не живут, и улететь.
— Нас поместили в режим самоизоляции, никакого жёсткого предписания нам выдано не было, — рассказывает Алёна. — Из дома мы не выходили до 13 апреля, а 9 апреля мы получили на электронную почту приглашение от ведомства.
Копию документа женщина предоставила в редакцию. Там указано, что полиция приглашает супругов на встречу после первичной проверки документов.
— Соответственно, мы понимаем, что приглашение пришло от сотрудника МВД, который контролирует лиц, находящихся в режиме самоизоляции, и у него есть информация о том, что мы прилетели. Соответственно, мы должны явиться, — рассказала женщина.
Она уточнила, что изначально их пригласили в отдел по вопросам миграции Октябрьского отдела полиции №6 на 16 апреля, но они с мужем попросили поменять дату на 13 апреля, так как 14 пара планировала вернуться в Санкт-Петербург. Вылететь из Новосибирска раньше, чем закончится период самоизоляции, семье разрешил Роспотребнадзор — пара должна была просто предоставить в Толмачёво справку из больницы о том, что они находились под наблюдением врача, рассказала Алёна.
13 апреля Алёна вместе с мужем поехала в отдел полиции.
— Мы надели средства индивидуальной защиты, маски, сели в собственный автомобиль и доехали чуть ли не до максимально близкого входа в отдел, — пояснила женщина. — Тут же встретились с хамством, агрессией. Нас продержали четыре часа, ссылаясь на то, что не работает база. А потом пришли полицейские. Нас называли не по имени-отчеству, нас называли «эти там».
«Сотрудники в разговоре между собой допускали ненормативную лексику. Тут же говорили, что мы заразные, хотя у нас нет никакого диагноза»
Алёна
— Мы находимся в режиме самоизоляции, но у нас нет температуры, мы не кашляем, — подчеркнула женщина.
В отделе семейная пара просидела до десяти вечера.
— Они не знали, что с нами делать: составлять или не составлять протокол, — продолжает Алёна. — В итоге ведомство приняло совместно с Роспотребнадзором решение отменить договорённость о том, что нам нельзя будет вылететь. И на обсервацию нас посадили бы, если бы мы 14-го приехали в аэропорт.
«Мы поменяли билеты, сидим ждём. У нас двое несовершеннолетних детей в Санкт-Петербурге, находятся без нас»
Алёна
В итоге полиция составила протокол на семейную пару, и теперь ожидается, что административное дело по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) будет рассматривать Октябрьский районный суд Новосибирска.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию — в ведомстве уточнили, что, действительно, сотрудник мог допустить ошибку, и с каждым случаем необходимо разбираться индивидуально.
До этого мы рассказывали про новосибирца, которого суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за проживание во время самоизоляции не по прописке.