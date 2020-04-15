13 апреля в Новосибирске супружеская пара пришла в отдел полиции для того, чтобы сняться с регистрационного учёта, и получила протокол за нарушение режима самоизоляции.



8 апреля Алёна вместе с супругом прилетела в Новосибирск из Санкт-Петербурга — они собирались выписаться из квартиры, где уже не живут, и улететь.

— Нас поместили в режим самоизоляции, никакого жёсткого предписания нам выдано не было, — рассказывает Алёна. — Из дома мы не выходили до 13 апреля, а 9 апреля мы получили на электронную почту приглашение от ведомства.