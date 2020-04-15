В Новосибирской области из-за угрозы распространения коронавируса закрыли храмы и церкви — теперь все службы, в том числе предстоящее пасхальное богослужение, будут проводиться за закрытыми дверями. Но переживать не стоит — НГС покажет онлайн-трансляцию праздничной службы совместно с телеканалом ОТС.

Она начнётся 19 апреля ровно в 00:00. Также запись прямого эфира пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора вы сможете посмотреть на нашем сайте и канале ОТС 19 апреля в 13:40 и на сайте Новосибирской епархии.