В Новосибирской области из-за угрозы распространения коронавируса закрыли храмы и церкви — теперь все службы, в том числе предстоящее пасхальное богослужение, будут проводиться за закрытыми дверями. Но переживать не стоит — НГС покажет онлайн-трансляцию праздничной службы совместно с телеканалом ОТС.
Она начнётся 19 апреля ровно в 00:00. Также запись прямого эфира пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора вы сможете посмотреть на нашем сайте и канале ОТС 19 апреля в 13:40 и на сайте Новосибирской епархии.
— Обращаюсь к тем, кто знает и помнит об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно в тех местах, где находится большое количество людей, и кто ради своего здоровья и здоровья своих близких, следуя указаниям, в праздник Пасхи останется дома. Для вас, чтобы и вы в полной мере разделили радость Воскресения Христова, будет организована прямая трансляция пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора города Новосибирска, — обратился к горожанам митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. — Помните о вашем здоровье и здоровье своих близких. Всем вам желаю крепости душевных и телесных сил!
Накануне мы провели прямой эфир в нашем Instagram с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым — он ответил на самые наболевшие вопросы наших читателей, в том числе и о Пасхе. Ответы читайте тут.