10 самых популярных постов в нашем Instagram (мы влюблены в эти кадры)

На этой неделе страница НГС в Instagram преодолела очередной пик — сейчас на неё подписаны больше 92 тысяч человек. Мы собрали 10 самых популярных постов за последние месяцы. И, не поверите, большинство из них не про коронавирус. Если вы что-то пропустили — обязательно посмотрите их. И, конечно, подписывайтесь на наш аккаунт — только там мы ведем эксклюзивные эфиры как с простыми людьми, так и с властью (например, на днях с нашими подписчиками пообщался губернатор области — вот расшифровка его ответов).