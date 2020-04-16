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10 самых популярных постов в нашем Instagram (мы влюблены в эти кадры)

На аккаунт НГС подписаны уже больше 90 тысяч человек — присоединяйтесь и вы

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Особой популярностью в нашем аккаунте пользуются красивые фотографии. Но мы также публикуем эксклюзивную и достоверную информацию о происходящем в городе

Особой популярностью в нашем аккаунте пользуются красивые фотографии. Но мы также публикуем эксклюзивную и достоверную информацию о происходящем в городе

На этой неделе страница НГС в Instagram преодолела очередной пик — сейчас на неё подписаны больше 92 тысяч человек. Мы собрали 10 самых популярных постов за последние месяцы. И, не поверите, большинство из них не про коронавирус. Если вы что-то пропустили — обязательно посмотрите их. И, конечно, подписывайтесь на наш аккаунт — только там мы ведем эксклюзивные эфиры как с простыми людьми, так и с властью (например, на днях с нашими подписчиками пообщался губернатор области — вот расшифровка его ответов).

Особой популярностью пользуются красивые фотографии. У нас их очень много. Полюбуйтесь на забавных зверей, завораживающую природу и удручающие виды города.

Мы всегда рассказываем о том, что в данный момент больше всего волнует горожан. В нашем Instagram много полезной, а главное, достоверной информации. Вы найдёте а нашем аккаунте и уникальные исторические снимки.

Подписывайтесь на наш аккаунт!

Вчера мы провели прямой эфир в нашем Instagram с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым — он ответил на самые наболевшие вопросы наших читателей.

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