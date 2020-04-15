За минувшие сутки в России выявили 3388 новых случаев коронавируса. 292 человека выздоровели, 28 скончались. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 24 490 тысяч человек, 1986 выздоровели, 198 скончались.



За минувшие сутки врачи провели еще 91,9 тысячи тестов, с подозрением на новый вирус остаются 130 тысяч россиян.