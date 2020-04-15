Задержали поставки: в Новосибирский зоопарк не могут приехать новые животные

Новосибирский зоопарк не смог начать оформление документов на поставку вомбатов, потому что специалистов, которые должны были проверить вольеры, не выпустили из Лондона в Россию.
Об этом рассказал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило во время онлайн-конференции в ТАСС.
По его словам, сейчас приостановлен обмен животными.
— Нам буквально в апреле должны были быть 3–4 поставки новых видов. Одно государство не выдаёт никаких разрешений на вывоз–ввоз животных. Буквально на 3 дня не успели прилететь австралийцы, которые должны были проверить вольеры для вомбатов, чтобы потом начать оформление документов. Из Австралии вылетели, долетели до Лондона, и их остановили, — сообщил Андрей Шило.
Зоопарк не принимает посетителей с 28 марта. За это время некоторые животные соскучились по вниманию.
— Стресса животные, конечно, не испытывают. Шимпанзе, орангутаны, гиббоны немного скучают по вниманию, которое им всегда уделяют посетители. Часть видов, которых посетители немного донимают, могут спокойно заниматься своими привычными делами, — добавил директор зоопарка.
Напомним, что вомбатов, а также гепардов, фламинго и три вида обезьян Новосибирский зоопарк планировал получить в обмен на медведя Ростика. Подготовка к строительству вольеров для вомбатов началась в январе 2019 года. Планировалось, что для животных подготовят одноэтажное здание из двух зимних и двух летних блоков. После окончания работ павильон должна была проверить комиссия из Австралии.
На прошлой неделе НГС делал репортаж из Новосибирского зоопарка. Посмотрите, как он выглядит без посетителей.