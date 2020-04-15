Задержали поставки: в Новосибирский зоопарк не могут приехать новые животные

Новосибирский зоопарк не смог начать оформление документов на поставку вомбатов, потому что специалистов, которые должны были проверить вольеры, не выпустили из Лондона в Россию.

Об этом рассказал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило во время онлайн-конференции в ТАСС.

По его словам, сейчас приостановлен обмен животными.

— Нам буквально в апреле должны были быть 3–4 поставки новых видов. Одно государство не выдаёт никаких разрешений на вывоз–ввоз животных. Буквально на 3 дня не успели прилететь австралийцы, которые должны были проверить вольеры для вомбатов, чтобы потом начать оформление документов. Из Австралии вылетели, долетели до Лондона, и их остановили, — сообщил Андрей Шило.