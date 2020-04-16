Главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова объяснила, в каких случаях водителям выдают спецзащиту от коронавируса.
Она дала комментарий после жалоб водителей скорой медицинской помощи в Новосибирске на отсутствие защиты при работе с пациентами с подозрением на коронавирус и с подтверждённым диагнозом.
Большакова объяснила, какие риски есть у водителей.
— Необходимо отметить, что степень контакта водителей с пациентами, а следовательно и риск заражения, значительно меньше, чем у медицинских работников. Водители не выходят на вызовы и не общаются с пациентами. Во время транспортировки пациента кабина водителя отделена перегородкой от салона с пациентом, — заметила Ирина Большакова.
При этом она добавила, что в случае транспортировки инфицированного пациента водителю выдаются средства индивидуальной защиты:
— В зависимости от степени риска, которую определяет медицинский работник: в случае перевозки пациента с определённым COVID-19 водитель использует такие же средства защиты, как и медицинский работник.
Ранее директор ГБУ НСО «Медтранс № 3» Новосибирска Владимир Талдыков, который ответственен за машины скорой помощи Ленинской подстанции, Кировской и Советской (вместе с ГЭС), рассказал журналисту НГС о том, что выдал своим водителям многоразовые маски, и подтвердил, что с халатами, спецодеждой действительно существует проблема, но он отвечает за транспорт, а за остальное должна отвечать ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи».
Директор «Медтранса» Михаил Погуляев, ответственный за остальные подстанции в городе, пояснил журналисту НГС, что на сегодняшний день в учреждении закуплены и выданы всем водителям защитные многоразовые маски, перчатки, мыло и дезинфицирующие средства:
— Мойки автомобилей обеспечены распылителями высокого давления для обработки кабины водителя хлорсодержащими средствами.
В марте для работников скорой помощи в Новосибирске закупили масок почти на 1 миллион рублей. Вчера Минздрав рассказал о результатах проверки, которую организовали из-за того, что фельдшер скорой помощи заразился коронавирусом от пациентки в Новосибирске.