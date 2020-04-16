При этом она добавила, что в случае транспортировки инфицированного пациента водителю выдаются средства индивидуальной защиты:

— В зависимости от степени риска, которую определяет медицинский работник: в случае перевозки пациента с определённым COVID-19 водитель использует такие же средства защиты, как и медицинский работник.

Ранее директор ГБУ НСО «Медтранс № 3» Новосибирска Владимир Талдыков, который ответственен за машины скорой помощи Ленинской подстанции, Кировской и Советской (вместе с ГЭС), рассказал журналисту НГС о том, что выдал своим водителям многоразовые маски, и подтвердил, что с халатами, спецодеждой действительно существует проблема, но он отвечает за транспорт, а за остальное должна отвечать ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи».

Директор «Медтранса» Михаил Погуляев, ответственный за остальные подстанции в городе, пояснил журналисту НГС, что на сегодняшний день в учреждении закуплены и выданы всем водителям защитные многоразовые маски, перчатки, мыло и дезинфицирующие средства: