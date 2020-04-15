В Новосибирске ресторан New Mexico предложил всем желающим оплатить блюда, которые потом будут доставлены медикам, работающим в инфекционной больнице.

На сайте службы доставки ресторана New Mexico это можно сделать в разделе «Пицца для доктора».



Этот раздел появился накануне и работает пока в тестовом режиме, рассказал совладелец и руководитель заведения Даниил Прицкау. Первую партию из 20 пицц ресторатор доставил вчера в Городскую инфекционную больницу №1 — это был подарок от заведения.



Прицкау сомневается, что таким образом можно будет существенно увеличить продажи, но говорит, что хотел бы дать возможность сделать такой подарок всем желающим.

