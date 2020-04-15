В Новосибирске ресторан New Mexico предложил всем желающим оплатить блюда, которые потом будут доставлены медикам, работающим в инфекционной больнице.
На сайте службы доставки ресторана New Mexico это можно сделать в разделе «Пицца для доктора».
Этот раздел появился накануне и работает пока в тестовом режиме, рассказал совладелец и руководитель заведения Даниил Прицкау. Первую партию из 20 пицц ресторатор доставил вчера в Городскую инфекционную больницу
Прицкау сомневается, что таким образом можно будет существенно увеличить продажи, но говорит, что хотел бы дать возможность сделать такой подарок всем желающим.
— Половину стоимости пицц или каких-то ещё блюд из доставки мы берем на себя, а половина будет оплачена за счет таких пожертвований, — говорит ресторатор.
Показательно, что еще две недели назад New Mexico вместе с целым рядом других заведений объявила о закрытии на всё время действия запрета на работу заведений в обычном режиме. Решение возобновить работу хотя бы в формате доставки Прицкау объяснил тем, что «устал сидеть без дела».
Это не первое заведение, которое угощает врачей едой. В нашем субботнем онлайне мы рассказывали, что пиццу медикам привозил ресторан «Аджикинежаль» вместе с «Миротелем».
А вчера мы публиковали колонку работника скорой помощи, который тоже рассказывал о подобных подарках:
«Как поддержали наши власти? Ну как… Я даже не представляю, как они могли нас поддержать. Зато поддержали частные компании. Это прямо удивительно — люди заскакивают на ужин в три часа ночи на подстанцию и такие: "Ого, это что такое? Что за подарки?" А там пиццы от "Папа Джонс" и несколько упаковок лимонадов и чаи от "Запсибкола". Было неожиданно».
Подобного рода инициативы возникают в разных регионах. Например, в Красноярске местные жители организовали сбор денег через соцсети и передали медикам кофемашину.