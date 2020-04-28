Как сквозь землю. Истории трёх новосибирцев, пропавших много лет назад при загадочных обстоятельствах

Что произошло? Тем вечером Ирина со своим молодым человеком Александром Скурихиным поехала на вечерний сеанс в кинотеатр «Победа» на фильм Тарантино «Бесславные ублюдки». После фильма они сразу поехали домой. Александр довез Ирину до дома и высадил прямо у подъезда — на часах было 23:55.

Девушка в 00:02 вошла в свой подъезд на улице Демакова, но до квартиры не дошла. По официальной версии, Ирина достала газету из почтового ящика, зашла в лифт и будто растворилась в воздухе. Спустя час валявшуюся на полу лифта газету и ключи обнаружила соседка. Женщина забрала ключи с собой, а утром повесила в подъезде объявление о находке. Как оказалось позже, эти ключи были от квартиры Сафоновых. Саму Ирину больше никто никогда не видел.

— Тем вечером я сидел на диване, смотрел телевизор. Мама подошла уже одетая и спросила: «Можно я пойду в кино?». Меня это удивило, она никогда раньше не спрашивала. Я ответил: «Да, конечно», — вспоминал позже Андрей Сафонов, которому в 2009 году было всего 10 лет. — Потом я лег спать, а когда проснулся в начале восьмого утра, то пошел к маме в комнату. Открываю дверь, а кровать заправлена, в комнате прохладно и светло. В этот момент зазвонил домашний телефон, это звонил Саша — мамин друг. Он спросил: «Привет! А мама дома?». Нет, говорю. Я не запереживал, если честно. Спрашиваю: «Она у тебя?». Он говорит: тоже нет. На этом и распрощались, я пошел в школу.