Как сквозь землю. Истории трёх новосибирцев, пропавших много лет назад при загадочных обстоятельствах

В списке пропавших новосибирцев — 522 человека. Кого-то ищут всего пару месяцев — как, например, известного ученого из Академгородка, а кто-то пропал еще в двухтысячных. НГС вспомнил самые загадочные истории исчезновения людей — прошло уже много лет, а у следователей и волонтеров до сих пор никаких зацепок.
История № 1. Пропала у собственного подъезда
В последний раз 28-летнюю Ирину Сафонову видели 8 сентября 2009 года в Новосибирске. В тот день она буквально не дошла несколько метров до квартиры — дома её ждал 10-летний сын. Сейчас сыну уже 21 год, но о судьбе мамы ни ему, ни следователям до сих пор ничего неизвестно.
Что произошло? Тем вечером Ирина со своим молодым человеком Александром Скурихиным поехала на вечерний сеанс в кинотеатр «Победа» на фильм Тарантино «Бесславные ублюдки». После фильма они сразу поехали домой. Александр довез Ирину до дома и высадил прямо у подъезда — на часах было 23:55.
Девушка в 00:02 вошла в свой подъезд на улице Демакова, но до квартиры не дошла. По официальной версии, Ирина достала газету из почтового ящика, зашла в лифт и будто растворилась в воздухе. Спустя час валявшуюся на полу лифта газету и ключи обнаружила соседка. Женщина забрала ключи с собой, а утром повесила в подъезде объявление о находке. Как оказалось позже, эти ключи были от квартиры Сафоновых. Саму Ирину больше никто никогда не видел.
— Тем вечером я сидел на диване, смотрел телевизор. Мама подошла уже одетая и спросила: «Можно я пойду в кино?». Меня это удивило, она никогда раньше не спрашивала. Я ответил: «Да, конечно», — вспоминал позже Андрей Сафонов, которому в 2009 году было всего 10 лет. — Потом я лег спать, а когда проснулся в начале восьмого утра, то пошел к маме в комнату. Открываю дверь, а кровать заправлена, в комнате прохладно и светло. В этот момент зазвонил домашний телефон, это звонил Саша — мамин друг. Он спросил: «Привет! А мама дома?». Нет, говорю. Я не запереживал, если честно. Спрашиваю: «Она у тебя?». Он говорит: тоже нет. На этом и распрощались, я пошел в школу.
Поиски начались 9 сентября, когда родным и близким стало понятно, что Ирина пропала. Александр через форум Академгородка организовал поиски с участием волонтеров, позже к ним подключились родственники и полицейские.
Подозреваемый № 1. Первым (и, пожалуй, единственным) подозреваемым был Александр Скурихин, ведь именно он последним видел Ирину. Авто мужчины тщательно досмотрели, а его самого долго допрашивали в полиции — и прошел он, судя по всему, через многое.
— Были и игры в плохого и хорошего полицейского, были и детектор, и 5-часовые разговоры... Были моменты, когда я думал, что сойду с ума от давления на меня, — вспоминал сам Александр спустя год после тех событий в разговоре с корреспондентом НГС.
Подозреваемый № 2. Одним из подозреваемых был и Владимир, муж Ирины. Как рассказывала мама девушки, в сентябре того года Ирина оказалась в любовном треугольнике. Формально она была замужем, но фактически муж Владимир жил в Москве уже несколько лет. И, как потом выяснилось, уже довольно давно — с другой женщиной. Ирина в Новосибирске тоже встречалась с мужчиной — своим давним приятелем по школе Александром.
Намерения у бывшего одноклассника были самые серьезные, и, по мнению мамы, в ближайшее время нарастающее напряжение в личных отношениях дочери должно было разрешиться — либо Ирина окончательно рвет с мужем и выходит замуж за Александра, или расходится с Александром и восстанавливает брак с мужем. Но всё разрешилось неожиданно — Ирина пропала. Впрочем, как и в случае со Скурихиным, тщательная проверка версии о причастности к исчезновению Ирины её собственного мужа не подтвердилась.
Также не нашлось ни одного свидетеля, видевшего, как Ирина Сафонова заходила или выходила из лифта. Поиски продолжаются.
Что сейчас? Владимир Сафонов по-прежнему живет в Москве. В его семейной жизни изменений не произошло. С Ириной он официально так и не развелся, и с той самой женщиной живет гражданским браком, воспитывает с ней двух детей. Их общему с Ириной сыну Андрею сейчас 21 год. Он живёт в Москве и работает тренером по айкидо. С папой тему исчезновения мамы он не обсуждает.
— Это болезненная тема для всех. И разговаривают о ней либо с большим трудом, либо вообще никак. Если человеку некомфортно, я предпочитаю не ставить его в такое положение. Поэтому — нет, — коротко рассказал Андрей НГС в апреле этого года.
В следственном комитете на запрос НГС ответили, что дело о пропаже Ирины Сафоновой приостановлено из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
История № 2. Пропавшая в Париже
10 лет назад новосибирская студентка Ольга Серегина уехала учиться во Францию. 17 декабря 2011 года девушка пропала, и до сих пор о ней ничего не известно. Друзья считают, что девушку убили из-за ревности.
Влюбленный турок. До своего исчезновения Ольга встречалась с турком по имени Аталай Филиз. Как долго они были вместе — никто из друзей Серегиной не знает, по их словам, пара не особо распространялась на этот счёт. Филиз также учился в Париже, на биологическом. В 2011 году Ольга вместе с Аталаем поехала в Турцию.
Через некоторое время у Аталая начались проблемы с учёбой, и его призвали в турецкую армию. После службы мужчина вновь вернулся в Париж и, как вспоминают друзья, был недоволен расставанием с красавицей из Сибири. Поэтому когда Ольга пропала, то близкие были уверены, что к этому причастен влюблённый турок.
По словам французского приятеля Ольги, вечером 17 декабря 2011 года она позвонила своей подруге и сказала, что сообщит её нечто важное. А после звонка девушка пропала. Перед этим Ирина собиралась встретиться со своим бывшим возлюбленным из Турции, чтобы забрать у него вещи. После исчезновения девушки Филиз покинул Францию. Поэтому местные следователи предположили, что произошло убийство на почве ревности, но доказательств этой версии не нашлось.
В 2013 году Аталай застрелил двух своих друзей — влюбленную пару Елену и Гёктуга, которые переехали в Турцию. После этого турецкие правоохранительные органы объявили мужчину в розыск. В июне 2016 года Аталай был задержан в провинции Измир на западе Турции. Мужчина признался в убийстве Елены, Гёктуга и Фатьмы Кайыкчи, которая узнала мужчину и могла сдать его властям. В марте 2017 года турецкий суд приговорил Аталая к пожизненному заключению.
Возобновление поисков. 28 сентября 2016 года пресс-служба Следственного комитета России по Новосибирской области заявила о продолжении поисков Ольги Серегиной. Тогда в ведомстве подчеркнули, что следствие проходит в Новосибирске. Следователи связывались с местными знакомыми пропавшей. Мама девушки негодовала, что следственный комитет занимался заранее бесполезной работой. Они рассылали по всем областям, краям и республикам запросы о том, нет ли на их территории неопознанного трупа с таким генетическим паспортом пропавшей девушки.
Сейчас уголовное дело по факту без вести пропавшей Ольги Серёгиной продолжается, но ни тело девушки, ни она сама так и не найдены.
— Уголовное дело, возбуждённое по факту без вести пропавшей Ольги Серёгиной, в настоящее время расследуется, по уголовному делу выполняются следственные действия, — ответили в СК на запрос НГС, отправленный в апреле 2020 года.
Для родителей пропавших неопределенность становится наказанием. Родственники не могут смириться с тем, что не знают, где находится их любимый человек и какая судьба его постигла. Мама Ольги Серёгиной по-прежнему отказывается разговаривать об исчезновении дочери.
История № 3. Ребёнок пропал на лесопилке
8-летний Костя Кривошеев таинственно исчез на лесопилке в Каргатском районе 21 июня 2013 года. В тот день Костя отправился вместе с отчимом и дедушкой в лес на заготовку дров. Пока взрослые пилили деревья, мальчика отправили к машине, чтобы не мешался и случайно не поранился. Через 20 минут взрослые спохватились — Кости нигде не было.
— Они сначала поискали его, потом отвезли три бревна домой, заехали — матери сказали, что он потерялся, и поехали опять искать, — описывал тогда обстоятельства исчезновения ребенка Геннадий Садовский, начальник межмуниципального отдела МВД России «Каргатский».
Полиция, следственный комитет и местные жители три недели прочесывали лесопилку в поисках мальчика. С воздуха его высматривали четыре мотопарапланериста-добровольца, а также полицейские на вертолете Ми-8 с тепловизором. В общей сложности за неделю исследовали 155 квадратных километров. Водолазы осмотрели дно озера возле поселка и речки Баган — тоже безрезультатно. Ребенок словно провалился сквозь землю.
Версий исчезновения было много — от нападения дикого зверя до убийства. Ни одну из них подтвердить или опровергнуть не удалось — сотни поисковиков не сумели найти никаких следов.
Спустя 4 года, в 2017 году, корреспондент НГС встретилась с мамой Кости, Татьяной Кривошеевой, в Каргате — семья переехала, когда активные поиски мальчика прекратились. Женщина призналась, что в Озёрках жить было невыносимо. С мужем, отчимом Кости, Татьяна разошлась.
— Мы какое-то время не виделись, — пояснила тогда Татьяна. — У меня внутри горело, не могла на него смотреть. Потом попытались сойтись — и давай меня люди со всех сторон клевать, дескать, ты его прощаешь, значит, вы с ним заодно. Внутри всё переворачивалось, и не смогла я. Да, не спорю, я его сильно любила. И дитё своё потеряла, и любимого человека потеряла.
Мама Кости писала в «Жди меня» и «Пусть говорят» в надежде на то, что там помогут найти её сына.
Что происходит сейчас? Случаи, когда пропавших детей находят спустя много лет, настолько редки, что по всей стране их можно пересчитать по пальцам. В пресс-службе ГУ МВД по НСО отметили, что дело Кости Кривошеева приостановили из-за отсутствия подозреваемого. Косте сейчас было бы пятнадцать.
Сколько новосибирцев в списке пропавших без вести?
В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что количество пропавших с каждым годом снижается. Если в 2016 году в розыске числились 1584 человека, то в 2020-м — 522.
До этого мы рассказывали истории трех матерей, которые до сих пор ждут своих пропавших сыновей-подростков. Женщины рассказали о страшном известии, тяжёлых поисках и жизни после, в которой остались лишь сны, разговоры с портретами и робкая надежда на чудо.
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