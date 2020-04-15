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За несколько дней до того, как Проценко объявил о том, что болеет, он встречался с президентом

За несколько дней до того, как Проценко объявил о том, что болеет, он встречался с президентом

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что вылечился от коронавируса.

— Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны, — написал Проценко на своей странице в Facebook.

О болезни врач сообщил 31 марта. Проценко заявил, что уходит в изоляцию в своей же больнице, будет лечиться и дистанционно лечить других. За несколько дней до этого Коммунарку навещал Владимир Путин. Позднее администрация президента несколько раз уведомляла, что президент неоднократно тестировался, вируса у него нет.

В конце марта мы публиковали интервью с доктором, в котором он говорил, что средневыраженные симптомы лечения не требуют — только изоляция и наблюдение. Проценко также высказался о масках — здоровым людям, по мнению врача, они не нужны.

— Эти штуки со степенью защиты 2FP используют наши врачи в сочетании с полностью закрывающим тело костюмом. Такая маска на улице только ведет к нагнетанию истерики у людей. От попадания вируса одна маска на лице не спасет. А если вы болеете или контактировали с заболевшим — только самоизоляция.

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коронавирусДенис ПроценкопандемияКоммунарка
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