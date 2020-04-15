Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что вылечился от коронавируса.



— Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны, — написал Проценко на своей странице в Facebook.

О болезни врач сообщил 31 марта. Проценко заявил, что уходит в изоляцию в своей же больнице, будет лечиться и дистанционно лечить других. За несколько дней до этого Коммунарку навещал Владимир Путин. Позднее администрация президента несколько раз уведомляла, что президент неоднократно тестировался, вируса у него нет.

