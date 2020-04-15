В Новосибирске к губернатору с просьбой о помощи обратились руководители спортивных клубов и секций — тренера заявили, что из-за ограничений остались без средств к существованию, хотя занятия можно было бы организовать в индивидуальном режиме или в малых группах.

Областной совет отцов опубликовал письмо к Андрею Травникову в соцсетях.



Просят не только за спортзалы, но и за допобразование

— Мы просим поддержки не только спортивных клубов, но, в принципе, секций дополнительного образования — ИЗО, робототехники и т.д. Тренера начали писать, что они остались без работы, у них семьи — жена, дети. Нужны деньги, а непонятно когда залы откроются. И те, кто в муниципальных спортклубах работает тоже оказались в трудном положении. У них зарплата состоит из двух частей — оклада и стимулирующих выплат. Оклад максимум 12–15 тысяч рублей, а основная часть зарплаты — это вторая часть. А это те люди, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения и, в принципе, физической культурой и спортом всего населения, — объяснил один из авторов письма, председатель областного фонда отцов и директор СК «Северная Спарта» Сергей Майоров.