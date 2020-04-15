В Новосибирске к губернатору с просьбой о помощи обратились руководители спортивных клубов и секций — тренера заявили, что из-за ограничений остались без средств к существованию, хотя занятия можно было бы организовать в индивидуальном режиме или в малых группах.
Областной совет отцов опубликовал письмо к Андрею Травникову в соцсетях.
Просят не только за спортзалы, но и за допобразование
— Мы просим поддержки не только спортивных клубов, но, в принципе, секций дополнительного образования — ИЗО, робототехники и т.д. Тренера начали писать, что они остались без работы, у них семьи — жена, дети. Нужны деньги, а непонятно когда залы откроются. И те, кто в муниципальных спортклубах работает тоже оказались в трудном положении. У них зарплата состоит из двух частей — оклада и стимулирующих выплат. Оклад максимум 12–15 тысяч рублей, а основная часть зарплаты — это вторая часть. А это те люди, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения и, в принципе, физической культурой и спортом всего населения, — объяснил один из авторов письма, председатель областного фонда отцов и директор СК «Северная Спарта» Сергей Майоров.
Сейчас под документом 10 подписей — его подписали и персональные тренеры, и представители спортивных организаций.
—Строители, предприниматели могут пролоббировать свои интересы, у них есть такие возможности. А вот эти люди, они остались вообще никому не нужные, все про них забыли. Хочется начать диалог, чтобы нас услышали. Родители тоже озабочены тем, что такая ситуация сложилась, — добавил Майоров. — Запасы денежные какие-то есть у тренеров, но если так продолжится, то они окажутся на грани голода. И это несколько тысяч человек, которые останутся без средств существования и их семьи тоже.
Руководители спортклубов просят губернатора компенсировать заработную плату тренерам и преподавателям, ввести налоговые каникулы и обратиться к правительству страны с предложением организовать у тому же и кредитные каникулы.
«Людям тяжело без спорта и активности»
— Если прочитать внимательно, что написал Роспотребнадзор, то он говорит, что сейчас людям в такой ситуации нужно поддержать физическое и духовное состояние. Онлайн-тренировки, как и онлайн-обучения — это минимальная поддержка человека. Почему в сельской местности разрешили учиться? А у нас тоже можно разделить группы, но я говорю о детях с 14 лет. Маленьких всё-таки нужно поберечь. Разрешили работать парикмахерским, пустили такси, общественный транспорт... Почему мы не можем работать? Мы и до начала всего этого соблюдали строго все нормы, а сейчас готовы дополнительно ввести обработку, — рассказал корреспонденту НГС тренер по рукопашному бою сети спортивных клубов «Хаммер Фит» Александр Шереметьев.
Он опасается, что люди сейчас от скуки вернуться к вредным привычкам и будут пытаться избавиться от стресса не совсем разумными способами.
— Спорт же запрещён. Роспотребнадзор уже открыл два психологических центра. А людям очень тяжело без спорта и активности, — добавил Шереметьев.
Он заверил, что спортклубы могут начать работать, пусть и с ограничениями — малыми группами или индивидуально.
Открытое письмо уже отправлено губернатору и в Законодательное собрание Новосибирской области. Его инициаторы надеются на личную встречу с Андреем Травниковым.
Вчера, 14 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире НГС в Instagram отвечал на самые наболевшие вопросы новосибирцев.
Расшифровку с ответами на вопросы, заданные Травникову, можно почитать здесь.
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