15 апреля среда
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 73.31
eur 80.12
Тема дня 7 новых заражений в Новосибирске и Бердске
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 73.31
eur 80.12

Все новости

Все новости
Сейчас все пациенты в больнице&nbsp;

Сейчас все пациенты в больнице 

Семь новых случаев коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«По данным оперативного штаба, на 9 утра 15 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 7 человек, инфицированных коронавирусом. В том числе жительница Бердска. Два новых случая — завозные: люди вернулись из Москвы и Сочи. Пять случаев — близкий круг контактов ранее выявленных пациентов», — говорится в сообщении оперштаба НСО по коронавирусу.

Всего в регионе зафиксировано 53 случая заражения COVID-19, из них 12 человек выздоровели, один скончался.

В детской больнице № 3 сейчас 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у них нет. В инфекционной больнице 114 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Мы ведем онлайн-хронику коронавируса в Новосибирске.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ10

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (119)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!