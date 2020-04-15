Семь новых случаев коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области. Об этом сообщает региональный оперштаб.



«По данным оперативного штаба, на 9 утра 15 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 7 человек, инфицированных коронавирусом. В том числе жительница Бердска. Два новых случая — завозные: люди вернулись из Москвы и Сочи. Пять случаев — близкий круг контактов ранее выявленных пациентов», — говорится в сообщении оперштаба НСО по коронавирусу.

Всего в регионе зафиксировано 53 случая заражения COVID-19, из них 12 человек выздоровели, один скончался.