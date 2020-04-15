Вечером 14 апреля в здании общежития Сибирского государственного института водного транспорта было найдено тело молодого человека.
По данным источника НГС, студент четвёртого курса покончил с собой.
Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин подтвердил информацию и уточнил, что тело 21-летнего студента обнаружили в его комнате около 19 часов.
— Следователем СКР проводится уголовно-процессуальная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавил он.
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