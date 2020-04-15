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Молодой человек учился на четвёртом курсе&nbsp;Сибирского государственного института водного транспорта

Молодой человек учился на четвёртом курсе Сибирского государственного института водного транспорта

Вечером 14 апреля в здании общежития Сибирского государственного института водного транспорта было найдено тело молодого человека.

По данным источника НГС, студент четвёртого курса покончил с собой.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин подтвердил информацию и уточнил, что тело 21-летнего студента обнаружили в его комнате около 19 часов.

— Следователем СКР проводится уголовно-процессуальная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавил он.

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В конце марта возле дома № 162/1 на Добролюбова нашли тело 13-летней семиклассницы, её родители винят во всём группы смерти, а близкие погибшей говорят о несчастной любви.

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