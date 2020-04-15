Как рассказали журналисту НГС в кафе Gold и SHEF, они работали «навынос» и не понимают, почему, их закрыли на месяц:

— Пришли, составили протокол, мы работали навынос, — коротко описали ситуацию в кафе Gold на Станиславского, 40/1.

Оба кафе обошлись без штрафов:

— Приостановили до 10 мая. Будем соблюдать [приостановление], если не будем, нас приостановят на 90 суток и дадут штраф, мы законопослушные, — рассказали в SHEF на Плахотного, 49 к1.

Журналист НГС обратился в пресс-службу областных судебных приставов за объяснением, почему работу кафе приостановили, если они работали навынос. Там объяснили, что протокол составляют сотрудники полиции, а приставы исполняют решение суда, поэтому они не знают, что конкретно нарушили в заведениях.

Вчера в пресс-службе губернатора и Правительства Новосибирской области рассказали о других нарушителях режима самоизоляции — среди них был секс-шоп и магазин по продаже самогонных аппаратов.