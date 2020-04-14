Во вторник, 14 апреля оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что в нашем регионе умер первый пациент с коронавирусом. Ему было 68 лет, у него развилась пневмония на фоне тяжелой сопутствующей патологии. При этом новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в городе нет. Таким образом, в Новосибирске сейчас зафиксировано 46 официально подтверждённых случаев заболевания вирусом COVID-19. Из них 12 человек выздоровели — двоих выписали сегодня.

Рассказываем, что ещё интересного произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

