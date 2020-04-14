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Тема дня В Новосибирске умер мужчина с коронавирусом
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За сутки в Новосибирске нет новых заболевших, но сегодня скончался первый пациент с коронавирусом

За сутки в Новосибирске нет новых заболевших, но сегодня скончался первый пациент с коронавирусом

Во вторник, 14 апреля оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что в нашем регионе умер первый пациент с коронавирусом. Ему было 68 лет, у него развилась пневмония на фоне тяжелой сопутствующей патологии. При этом новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в городе нет. Таким образом, в Новосибирске сейчас зафиксировано 46 официально подтверждённых случаев заболевания вирусом COVID-19. Из них 12 человек выздоровели — двоих выписали сегодня.

Рассказываем, что ещё интересного произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

НГС продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что происходит в Новосибирске.

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коронавирус в Новосибирске
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