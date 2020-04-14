Во вторник, 14 апреля оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что в нашем регионе умер первый пациент с коронавирусом. Ему было 68 лет, у него развилась пневмония на фоне тяжелой сопутствующей патологии. При этом новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в городе нет. Таким образом, в Новосибирске сейчас зафиксировано 46 официально подтверждённых случаев заболевания вирусом COVID-19. Из них 12 человек выздоровели — двоих выписали сегодня.
Рассказываем, что ещё интересного произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- В России 2774 новых случая коронавируса. Это больше, чем вчера.
- 21 больной коронавирусом в Новосибирской области перенёс пневмонию.
- В Новосибирской области один из заразившихся коронавирусом пациентов оказался фельдшером скорой помощи. Случай произошел давно, но региональный Минздрав запоздало рассказал о подробностях.
- Главный эпидемиолог Минздрава заявил, что коронавирус может передаваться на расстоянии четырех метров.
- Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что бессимптомно вирус переносят около 40 процентов всех пациентов.
- Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 2 миллиона. Россия занимает 15-е место в мире по числу подтвержденных случаев заболевания.
- В Новосибирской области начали производить экспресс-тесты на коронавирус. Анализ можно будет сделать за 40 минут.
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе и ответил на самые частые вопросы, которые горожане адресуют НГС. А еще он пояснил, почему можно ходить в парикмахерские. Здесь — полная расшифровка его ответов на ваши вопросы.
- Режим самоизоляции в Новосибирской области могут продлить после 30 апреля.
- Суд оштрафовал новосибирца на 15 тысяч рублей за самоизоляцию не по прописке. Мужчина должен был находиться в Ленинском районе, а жил в Кировском.
- Медик, работающая на подстанции скорой помощи, анонимно рассказала НГС, что изменилось в работе медиков скорой помощи во время пандемии. (Спойлер: с доплатами все плохо).
- Мы решили собрать все данные об адресах клиник в Новосибирске, где можно сдать тест на коронавирус, в одном материале.
- Новосибирское метро возвращается к обычному интервалу движения поездов.
- О новой партии нарушителей режима самоизоляции рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Здесь и супружеская пара путешественников, и интим-магазин, и пивнушка.
- Сотрудники ГИБДД задержали 220 пьяных водителей за две недели. Это говорит о том, что многие автомобилисты безответственно относятся к действующим ограничениям в передвижении и соблюдению ПДД.
- Новосибирскому турбизнесу прогнозируют массовые увольнения в мае.
- Здесь объясняем, как религиозные учреждения Новосибирска меняют свою работу из-за пандемии коронавируса. Например, новосибирские храмы в предстоящую Пасху проведут службы в закрытом режиме.
- Кандидат политических наук Екатерина Шульман сделала 4 прогноза о том, как глобально поменяется жизнь в России после пандемии.
НГС продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что происходит в Новосибирске.