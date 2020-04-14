В оперштабе Новосибирской области рассказали подробности о смерти мужчины с коронавирусом

В оперштабе напомнили, что 12 пациентов уже здоровы и выписаны. Под медицинским наблюдением находятся 1402 человека. 9498 человек сняты с наблюдения.

Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким умершего.

О том, что мужчина умер, стало известно сегодня вечером.

Если вы знаете первого умершего от коронавируса или знакомы с ним, свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 961 84–55–578 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.