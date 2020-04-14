В оперштабе Новосибирской области рассказали подробности о смерти мужчины с коронавирусом

Сегодня вечером, 14 апреля, в оперативном штабе Новосибирской области рассказали подробности о смерти первого умершего от коронавируса пациента в городе.
— Мужчина с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался. Пациенту было 68 лет. Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ, — сообщили в ведомстве.
В оперштабе напомнили, что 12 пациентов уже здоровы и выписаны. Под медицинским наблюдением находятся 1402 человека. 9498 человек сняты с наблюдения.
Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким умершего.
О том, что мужчина умер, стало известно сегодня вечером.
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