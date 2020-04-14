Сегодня вечером, 14 апреля, стало известно, что в Новосибирске скончался пожилой мужчина с ранее выявленным коронавирусом.

Умершему было 68 лет, он входил в число 46 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. У пенсионера, по данным источника НГС, были сопутствующие хронические заболевания.

Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким умершего.



ОБНОВЛЕНО: В оперштабе Новосибирской области рассказали подробности о смерти мужчины с коронавирусом.

Из 46 заболевших коронавирусом в Новосибирской области 21 человек перенёс пневмонию. Об этом сегодня днём рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Подробности читайте здесь.