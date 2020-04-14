Всего за последнюю неделю проверили 52 торговых центра Новосибирска. В 15 из них работали отделы, не включенные в перечень товаров первой необходимости. Например, в ТЦ «Голден Филд» в Октябрьском районе работали отделы по продаже материалов для маникюра, наливной парфюмерии, ломбард, в ТЦ «Нива центр» в Дзержинском районе — рыболовный магазин, магазины по продаже интим-товаров и самогонных аппаратов. Информацию о них передали в правоохранительные органы.



Один из ярких примеров нарушения карантинного режима — супружеская пара из Новосибирска, которая вернулась из Санкт-Петербурга и нарушила 14-дневный обязательный карантин:



— По прилету в Новосибирск супругам было выдано соответствующее предписание Роспотребнадзора, они находились под медицинским наблюдением и не должны были покидать свой дом в течение 14 дней. Однако супруги не дождались окончания медицинского наблюдения, сбежали из-под него и пришли в отдел по вопросам миграции отдела полиции № 6 выписываться из ранее проданной квартиры. Они хотели покинуть Новосибирск и вернуться в Санкт-Петербург, уже купили авиабилеты. Нарушители оперативно были задержаны сотрудниками полиции. Супругам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, а также принудительное помещение в обсерватор — решения будут приняты судом, — рассказали в ведомстве.