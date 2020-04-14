О новой партии нарушителей режима самоизоляции рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.
Среди них — владелец сауны в Первомайском районе. Вечером 8 апреля заведение обслуживало семерых посетителей. Гости заведения пользовались общей парилкой и бассейной, пили спиртное. В тот же день контролеры нашли нарушения в работе кафе «Мишутка» в Ленинском районе. Посетителям продавали шашлыки, выпечка, лимонад — все продукты питания они ели-пили на месте.
А тремя днями ранее, 5 апреля, в кафе «Уйгурская кухня» на Гусинобродском шоссе в заведении находилось много людей, которые ели рядом друг с другом. Деятельность кафе приостановили на 25 суток. В этот же день, в Октябрьском районе работала закусочная ООО «Пивная академия», разрешившая посетителям пить алкоголь прямо в помещении. Директору заведения выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.
Всего за последнюю неделю проверили 52 торговых центра Новосибирска. В 15 из них работали отделы, не включенные в перечень товаров первой необходимости. Например, в ТЦ «Голден Филд» в Октябрьском районе работали отделы по продаже материалов для маникюра, наливной парфюмерии, ломбард, в ТЦ «Нива центр» в Дзержинском районе — рыболовный магазин, магазины по продаже интим-товаров и самогонных аппаратов. Информацию о них передали в правоохранительные органы.
Один из ярких примеров нарушения карантинного режима — супружеская пара из Новосибирска, которая вернулась из Санкт-Петербурга и нарушила 14-дневный обязательный карантин:
— По прилету в Новосибирск супругам было выдано соответствующее предписание Роспотребнадзора, они находились под медицинским наблюдением и не должны были покидать свой дом в течение 14 дней. Однако супруги не дождались окончания медицинского наблюдения, сбежали из-под него и пришли в отдел по вопросам миграции отдела полиции № 6 выписываться из ранее проданной квартиры. Они хотели покинуть Новосибирск и вернуться в Санкт-Петербург, уже купили авиабилеты. Нарушители оперативно были задержаны сотрудниками полиции. Супругам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, а также принудительное помещение в обсерватор — решения будут приняты судом, — рассказали в ведомстве.
Всего в Новосибирске по этой статье задержаны двадцать человек. Семь человек выплатят штраф в размере 15 тысяч рублей.
— В общественных местах с жителями провели более 50 тысяч профилактических бесед о необходимости соблюдения режима всеобщей самоизоляции. На 9 граждан, посещавших общественные места, составлены и направлены в суд административные протоколы, двоим уже выписаны штрафы по 1000 рублей, — отчитались в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что в регионе продолжаются рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции.
До этого мы рассказывали про новосибирца, которого суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за проживание во время самоизоляции не по прописке.