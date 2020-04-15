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Тема дня В Новосибирске умер мужчина с коронавирусом
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Что происходит из-за коронавируса: кто в эту среду остался дома, а кто пошел на работу (онлайн)

Смотрим, как самоизолируются жители Новосибирска

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Новосибирск переживает третью неделю самоизоляции — храмы временно закрыли, а губернатор говорит о возможном продлении ограничительных мер

Новосибирск переживает третью неделю самоизоляции — храмы временно закрыли, а губернатор говорит о возможном продлении ограничительных мер

Третья неделя самоизоляции даётся жителям Новосибирска особенно трудно. Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о том, что срок введения в регионе ограничительных мер не окончательный, а значит, и после 30 апреля новосибирцам, возможно, придется сидеть дома. А ещё регион недавно пережил всплеск числа заражённых, но статистика оперштаба за прошедшие сутки немного обнадёжила — медики не выявили ни одного больного. Но вчера вечером, 14 апреля, стало известно о первой смерти от коронавируса.

Дорогие читатели, а что вы думаете о продлении самоизоляции? Согласны ли вы просидеть дома ещё несколько недель, чтобы пережить пик эпидемии? И как вам даётся такой режим?

Поделитесь своим мнением с редакцией НГС, расскажите, что вас особенно взволновало или обрадовало в жизни города, — ждём ваши фото и видео по номеру +7 923 157-00-00 (WhatsApp, Viber и Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Как потерять доход из-за коронавируса, но при этом сохранить оптимизм, рассказывает новосибирский бизнесмен в своей авторской колонке. Его семья недавно лишилась единственного дохода, но мужчина уже ищет работу и не боится, если ему вдруг придётся доставать пиццу или стоять за прилавком.

Кому-то самоизоляция, а кому-то — концерт под окнами.

Пока вы отсиживаетесь дома, не забудьте позаботиться о своём авто, чтобы не лишиться колёс, фар и даже руля. Наши рекомендации по тому, как обезопасить машину — тут.

НГС решил создать отдельную страницу о коронавирусе в помощь нашим читателям. Там мы расскажем о самом важном, всём том, что волнует всех нас из-за пандемии. Вы можете помочь нам и поделиться волнующими вас вопросами — перейдите сюда и заполните анкету.

А вот несколько фотографий со вчерашнего дня — новосибирцы продолжают устраивать прогулки по городу и даже проводят фотосессии.

Как назло во время самоизоляции в Новосибирске установилась очень тёплая и солнечная погода

Как назло во время самоизоляции в Новосибирске установилась очень тёплая и солнечная погода

Некоторые, судя по всему, не боятся штрафов и рискуют отправиться в центр, чтобы сделать несколько фотографий

Некоторые, судя по всему, не боятся штрафов и рискуют отправиться в центр, чтобы сделать несколько фотографий

И ещё о тестах на коронавирус. Напомним, в нашем регионе тестирование на COVID-19 проводится бесплатно только в определённых случаях — если вы контактировали с кем-то из заражённых или вернулись недавно из-за границы, Москвы и Санкт-Петербурга. В остальных случаях пройти тестирование можно платно в медицинских центрах — вот здесь мы собрали список клиник, которые проводят такие исследования.

Читательница НГС прислала нам объявление в подъезде своего дома — мошенники предлагают приобрести тест на определение у себя коронавируса, который якобы является разработкой центра "Вектор". Редакция НГС предупреждает — экспресс-тестирование пока находится в стадии подготовки. Вчера мы рассказывали об экспресс-тестах, которые были разработаны в Технопарке Академгородка. Их первые партии совсем недавно начали отправлять в регионы.

Данное объявление является мошенническим

Данное объявление является мошенническим

Доброе утро! Меня зовут Ксения Лысенко, и сегодня я веду эту онлайн-трансляцию. Чем запомнится середина третьей нерабочей недели новосибирцам?

Но для начала немного общероссийской статистики: всего проведено свыше 1,4 млн тестов. У 2 774 человек выявлена коронавирусная инфекция за прошедшие сутки. Заболевших в нашей стране насчитывается более 21 тысячи человек.

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