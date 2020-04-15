Что происходит из-за коронавируса: кто в эту среду остался дома, а кто пошел на работу (онлайн)

Третья неделя самоизоляции даётся жителям Новосибирска особенно трудно. Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о том, что срок введения в регионе ограничительных мер не окончательный, а значит, и после 30 апреля новосибирцам, возможно, придется сидеть дома. А ещё регион недавно пережил всплеск числа заражённых, но статистика оперштаба за прошедшие сутки немного обнадёжила — медики не выявили ни одного больного. Но вчера вечером, 14 апреля, стало известно о первой смерти от коронавируса.



Дорогие читатели, а что вы думаете о продлении самоизоляции? Согласны ли вы просидеть дома ещё несколько недель, чтобы пережить пик эпидемии? И как вам даётся такой режим?



Поделитесь своим мнением с редакцией НГС, расскажите, что вас особенно взволновало или обрадовало в жизни города, — ждём ваши фото и видео по номеру +7 923 157-00-00 (WhatsApp, Viber и Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.