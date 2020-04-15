Что происходит из-за коронавируса: кто в эту среду остался дома, а кто пошел на работу (онлайн)

Как потерять доход из-за коронавируса, но при этом сохранить оптимизм, рассказывает новосибирский бизнесмен в своей авторской колонке. Его семья недавно лишилась единственного дохода, но мужчина уже ищет работу и не боится, если ему вдруг придётся доставать пиццу или стоять за прилавком.
Кому-то самоизоляция, а кому-то — концерт под окнами.
Пока вы отсиживаетесь дома, не забудьте позаботиться о своём авто, чтобы не лишиться колёс, фар и даже руля. Наши рекомендации по тому, как обезопасить машину — тут.
НГС решил создать отдельную страницу о коронавирусе в помощь нашим читателям. Там мы расскажем о самом важном, всём том, что волнует всех нас из-за пандемии. Вы можете помочь нам и поделиться волнующими вас вопросами — перейдите сюда и заполните анкету.
А вот несколько фотографий со вчерашнего дня — новосибирцы продолжают устраивать прогулки по городу и даже проводят фотосессии.
И ещё о тестах на коронавирус. Напомним, в нашем регионе тестирование на COVID-19 проводится бесплатно только в определённых случаях — если вы контактировали с кем-то из заражённых или вернулись недавно из-за границы, Москвы и Санкт-Петербурга. В остальных случаях пройти тестирование можно платно в медицинских центрах — вот здесь мы собрали список клиник, которые проводят такие исследования.
Читательница НГС прислала нам объявление в подъезде своего дома — мошенники предлагают приобрести тест на определение у себя коронавируса, который якобы является разработкой центра "Вектор". Редакция НГС предупреждает — экспресс-тестирование пока находится в стадии подготовки. Вчера мы рассказывали об экспресс-тестах, которые были разработаны в Технопарке Академгородка. Их первые партии совсем недавно начали отправлять в регионы.
Доброе утро! Меня зовут Ксения Лысенко, и сегодня я веду эту онлайн-трансляцию. Чем запомнится середина третьей нерабочей недели новосибирцам?
Но для начала немного общероссийской статистики: всего проведено свыше 1,4 млн тестов. У 2 774 человек выявлена коронавирусная инфекция за прошедшие сутки. Заболевших в нашей стране насчитывается более 21 тысячи человек.