Медики обнаружили, что безопасное расстояние при общении с инфицированным коронавирусом должно быть больше, чем предполагалось раньше.

— Специалисты CDC [Центры по контролю и профилактике заболеваний США] провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, [из которых следует, что вирус] может передаваться на четыре метра. Хотя и два метра дистанционирования <...> — это очень эффективная мера, и я думаю, что большая часть все-таки возможности передачи вируса укладывается как раз вот в это расстояние, — цитирует ТАСС главного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико.