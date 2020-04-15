Новосибирские синоптики пообещали горожанам переменчивую погоду — всё дело в том, что город и область окажутся за холодным фронтом.

В Новосибирск придут дожди, ночами возможен мокрый снег, а днём стоит ждать усиления ветра.



— Сегодня, 15 апреля, температурный фон немного понизится. Ночью +1… +3 с возможными отрицательными значениями в пригороде, днём +11… +13, ожидается небольшой дождь. Также днём будет усиление ветра до 8–13 м/с, — уточнили в Новосибирском гидрометцентре.



В четверг, 16 апреля, интенсивность осадков будет ослабевать. Однако ночью возможны осадки в виде мокрого снега, а днём — небольшой дождь. Ночные температуры опустятся до 0… +2 градусов, в дневное время температуры продолжат снижаться до +9… +11 градусов. Также ожидается ветер 8–13 м/с.

