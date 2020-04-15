Однако во время второй недели карантина количество сделок по ипотеке резко сократилось. Из-за того что людей призывают не выходить из дома без уважительных причин, практически невозможно элементарно посмотреть квартиру или прийти в банк для открытия счета.

— Часть организаций прекратила даже принимать заявки: решила переждать каникулы. Другая ― заявления принимает, но не выходит на сделки. Для банков серьезным препятствием стало отсутствие возможности дозвониться до работодателя заемщика, потому что многие организации закрылись. Теперь нельзя спросить, числится ли у них определенный сотрудник. Кроме того, сроки согласования недвижимости увеличились вплоть до двух недель, столько же может проходить и регистрация сделки, хотя раньше она длилась всего 4 дня , ― рассказывает Иван Синеев, сооснователь Института Финансового Планирования.