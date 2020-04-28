В шаге от смерти — колонка о неизлечимо больных людях и борьбе (иногда успешной) за жизнь

«Бессмысленно обманывать и говорить пациенту, что он будет жить»

График работы самый обычный — пятидневка с 8 до 16. Моя работа заключается в психологической поддержке и сопровождении пациента в паллиативном статусе, онкобольных, их семей, также я занимаюсь профилактикой эмоционального выгорания сотрудников. Чаще всего по работе я сталкиваюсь с людьми в ситуации стресса, страха смерти.

Я запоминаю и вспоминаю многих пациентов — в большинстве своем они уникальные люди. Да и вообще все люди уникальны. Каждый со своей историей. Удивляюсь, какие разные у людей судьбы, какие они сильные, как они преодолевают стрессы, решают ситуации, проблемы. Удивляюсь тому, что люди по 60–70 лет живут вместе, у них хорошие семьи, дети, внуки. Или тому, что человек живет в одиночку и отдает себя целиком и полностью работе. Удивляюсь любви, такой сильной, что она двигает людей на подвиги.

Запомнился один случай. Молодая женщина, маленькая, внешне хрупкая. Но при этом в ней чувствуется такая силища, столько всего творческого, столько энергии, личностный рост — развивала себя семимильными шагами. Когда мы к ней приехали 3–4 года назад, она лежала уже вся в трубках. Ей жить оставалось совсем немного. Ей было очень больно, даже больно просто поворачиваться. «Можно я так полежу? Не буду к вам поворачиваться», — говорила она. На сегодняшний день она занимается танцами, йогой, ходит в художественную школу. Это прям чудо. Удивляюсь силе человека, желанию жить.

