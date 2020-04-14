Слежка за людьми и судьба малого бизнеса: как пандемия изменит Россию

Политолог Екатерина Шульман порассуждала о том, как может измениться (и скорее всего, изменится) мир и Россия после пандемии коронавируса. В своем выступлении в программе Ельцин-центра «Мир после пандемии» она рассказала, почему не стоит удивляться усилению государственного контроля, какие беды нам принесет скорая обязательная вакцинация, в какой политической ситуации мы окажемся после окончания пандемии и чего ни в коем случае не стоит делать в изоляции.

— Довольно многое в выборе тех развилок, которые мы только и в состоянии обозначить, будет зависеть от того, как эпидемия будет себя проявлять, — говорит Екатерина Шульман. — Недолгий карантин — несколько недель — это одни последствия, несколько месяцев — это последствия другие. Жертвы даже в десятки тысяч человек по всему миру — это одно, а в сотни тысяч или, не дай бог, в миллионы, как в 1918 году с испанским гриппом, — это другое. <...> Мы можем предвидеть развитие тенденций, мы можем назвать эти тенденции и за ними следить. Так называемые чрезвычайные происшествия и обстоятельства не приносят ничего нового. Они усиливают те тенденции, которые уже были.