Новосибирскому турбизнесу прогнозируют массовые увольнения в мае

— Я надеюсь, что правительства всех уровней с этой задачей в апреле справятся, и мы уже в мае увидим ту помощь, которая продекларирована правительством. В ином случае с мая у нас начнутся массовые увольнения в турбизнесе, — пояснил он.



Что сейчас делают предприниматели

Пока же представители турбизнеса пытаются оптимизировать убытки, в частности, за счёт отказа от аренды помещений, и расходовать экономно накопленные запасы. Средств, со слов эксперта, хватает на весь апрель.



— Пока критических сигналов у нас нет. Но если в мае поддержка реально не придёт, то мы ожидаем, что накопленные запасы закончатся, люди будут массово уходить на «без содержания», либо увольняться, — резюмировал Дмитрий Микитченко.



О перспективах

Он также указал на перспективы внутреннего и международного туризма: курорты за границей, по его оценке, будут принимать туристов не раньше осени, а российские курорты, в том числе сибирские, могут быть заполнены больше, чем в прошлом году.



В начале апреля, после обращения президента Владимира Путина к россиянам и объявления нерабочей недели, новосибирцы массово отправились на Алтай. Однако алтайские базы и гостиницы оказались закрыты — забронировать места там не удастся до 1 июня.