Новосибирскому турбизнесу прогнозируют массовые увольнения в мае

Новосибирский турбизнес ожидают большие потери, если в ближайший месяц не поступит реальная поддержка со стороны региональных и федеральных властей.
Об этом сообщил сегодня, 14 апреля, председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко на онлайн-конференции в ТАСС.
Не получили ни копейки
— Много решений было принято на региональном уровне, но, к сожалению, пока эти решения не привели к физическому поступлению денег в туристскую отрасль, — заявил он.
В настоящее время уже подписано распоряжение российского правительства о выделении более 3,5 млрд рублей туристической отрасли, однако, по словам Дмитрия Микитченко, «ещё ни копейки из этих денег» турбизнес не получил из-за жёсткого регламента механизма поступления средств.
— Я надеюсь, что правительства всех уровней с этой задачей в апреле справятся, и мы уже в мае увидим ту помощь, которая продекларирована правительством. В ином случае с мая у нас начнутся массовые увольнения в турбизнесе, — пояснил он.
Что сейчас делают предприниматели
Пока же представители турбизнеса пытаются оптимизировать убытки, в частности, за счёт отказа от аренды помещений, и расходовать экономно накопленные запасы. Средств, со слов эксперта, хватает на весь апрель.
— Пока критических сигналов у нас нет. Но если в мае поддержка реально не придёт, то мы ожидаем, что накопленные запасы закончатся, люди будут массово уходить на «без содержания», либо увольняться, — резюмировал Дмитрий Микитченко.
О перспективах
Он также указал на перспективы внутреннего и международного туризма: курорты за границей, по его оценке, будут принимать туристов не раньше осени, а российские курорты, в том числе сибирские, могут быть заполнены больше, чем в прошлом году.
В начале апреля, после обращения президента Владимира Путина к россиянам и объявления нерабочей недели, новосибирцы массово отправились на Алтай. Однако алтайские базы и гостиницы оказались закрыты — забронировать места там не удастся до 1 июня.