О майских праздниках, штрафах за прогулки во дворах и Пасхе — 16 ответов губернатора читателям НГС

Сегодня, 14 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире НГС в Instagram отвечал на самые наболевшие вопросы новосибирцев.
Публикуем расшифровку с ответами на вопросы, заданные Травникову.
После ослабления режима самоизоляции на работу вышли 770 тысяч новосибирцев. Так ли это?
— На самом деле самое большое ослабление режима произошло больше недели назад, 6 апреля, когда было принято решение разрешить возобновить работу промышленным предприятиям и строительным компаниям. Большая часть людей вышла именно тогда — по нашим подсчётам трудились максимум 750 тысяч человек. Цифра условная и максимальная. Некоторые предприятия часть персонала увели на удалёнку, кто-то выстроил скользящий график. С этого понедельника с 13 апреля дополнительно получили разрешение на работу в основном предприятия сферы услуг. Мы оцениваем, что в этом секторе работает около 20 тысяч человек. Из этого и сложилась та цифра в 770 тысяч человек.
Всем остальным есть смысл сидеть дома? Нет планов снять режим самоизоляции раньше 30 апреля?
— Нет, таким планов нет. Я не вижу этой возможности. Потому что остаётся значительный сектор видов деятельности, где привлекается большое количество или покупателей, или зрителей, или участников различных мероприятий — это ТРЦ, кинотеатры, учреждения культуры, физкультуры и спорта. И там риски передачи инфекции на порядок больше, чем на малых предприятиях сферы услуг. Поэтому пока не вижу оснований для возобновления деятельности подобных организаций и учреждений до 30 апреля.
Учитывая, что большая часть населения вышла на работу, нет ли риска, что нас ждёт всплеск? За последние три дня — 25 случаев заболевания.
— Такой риск исключать нельзя. Инфекция относительно новая, ни по одной стране в мире никто точного прогноза не дал. Везде сценарий развития очень разный. Мы, конечно, принимаем все необходимые меры, чтобы дать возможность экономике работать, людям получать зарплату и одновременно сдерживать распространения инфекции. Но готовы к развитию самых разных событий. Сделали всё, чтобы сценарий в Новосибирской области был оптимальным. Если вдруг произойдёт вспышка, то мы к этому готовы с точки зрения разворачивания нашей базы здравоохранения и, в том числе, возможности введения и возврата ограничительных мер.
30 апреля — это не окончательная дата? Режим самоизоляции может быть продлён?
— Я думаю, что да. И, скорее всего, это будет решение федерального уровня, потому что многие специалисты и эксперты прогнозируют, что в течение одной-двух недель произойдет определённый перелом, переход через пик роста заболеваний. Нужно дать возможность инфекции быстро сойти на нет. Мне сложно загадывать. Но предполагаю, что 30 число — это не точная дата окончания самоизоляции.
Многие не понимают, почему салонам красоты и парикмахерским разрешили работать, а тем же ТРЦ — нет.
— Кто не понимает, может вспомнить сколько людей находилось в холлах и залах ТРЦ и сколько людей находится в зале парикмахерской и салона красоты. При том, что владельцы этих заведений сегодня предпринимают дополнительные меры безопасности, в частности, ведут приём только по записи.
Поход в парикмахерскую не будет нарушением режима самоизоляции?
— Нет. Это не будет нарушением режима самоизоляции — как и поход в магазин, так и в парикмахерскую, и другое учреждение, работа которого разрешена.
В эти выходные, несмотря на рекомендации, толпы верующих людей пришли в храмы, чтобы освятить вербу и послушать богослужения. В эти выходные — Пасха. Есть ли планы закрыть церкви?
— Опасения абсолютно оправданы, хотя давайте честно скажем, что не во всех храмах были толпы людей, не во все часы было большое количество людей. Тем не менее, мы отмечали, что людей было много и не везде были обеспечены рекомендуемые меры санитарной безопасности — например, та же социальная дистанция. Пасха — большой праздник. Если верующие не всегда будут дисциплинировано посещать храмы, то риски повышенные. Именно поэтому митрополит Новосибирский и Бердский владыка Никодим обратился вчера к верующим с просьбой оставаться дома. И сегодня принял решение проводить службы в закрытых храмах.
Если верующий человек придёт на службу в эти выходные, то увидит закрытые двери храма?
— Да. Верующий человек может продолжить праздновать этот светлый день и молиться в кругу семьи. Для всех будет организована трансляция по телевизору и, насколько я знаю, в том числе и на НГС. Основные богослужения будут транслированы.
В предыдущие годы вы ходили в храм на Пасху?
— Да, я старался на Пасху и в Рождество ходить.
А в этом году у вас были планы пойти в храм?
— Три недели назад уже не было никаких планов. Месяц назад я мог предполагать, что ситуация будет несколько другая, чем сейчас. Но в сегодняшней ситуации — никаких мыслей о походе в храм не может быть. Я сам на прошлой неделе призывал верующих не посещать храмы.
Больной вопрос для многих родителей. Некоторые сельские школы возобновили очное обучение. Когда в Новосибирске это возобновится?
— Дистанционное обучение в Новосибирске и крупных агломерациях продлится до 30 апреля. И в вузах, и в учреждениях среднего профессионального образования. Всё будет зависеть от продления общего режима самоизоляции и эпидситуации.
Я могу подтвердить общую установку по разрешению отдельных видов деятельности бизнеса. На данный момент ситуация достаточно стабильная в Новосибирской области. Во-первых, её нельзя спровоцировать в негативные тренды. Но нужно дать время, чтобы инфекция сошла на нет. Никаких дополнительных мер по ослаблению режима карантина в ближайшее время вплоть до 30 апреля я не ожидаю.
До сих пор непонятно, что будет с 1 Мая и 9 Мая. Это масштабные городские мероприятия. Есть ли уже какое-то решение, как их будут праздновать?
— Время на решение у нас есть. Тем не менее, какой-то прогноз я могу сделать. Маловероятно при такой эпидемиологической обстановке, что будет разрешено проведение массовых мероприятий 1 Мая. По 9 Мая ко всем мероприятиям пока продолжаем готовиться в полном формате. Будем принимать какие-то компромиссные решения ближе к дате.
Не планируются ли послабления для предприятий общепита?
— Наверное, в третий раз отвечу — исходя из ситуации, никаких больше мер по ослаблению режима до 30 апреля мы не предполагаем. Пожалуй, скажу только одно «но» — опять же с учётом того, что и страна большая, и ситуация в разных регионах разная. И Новосибирская область — большой регион, и в разных муниципалитетах у нас обстановка разная. В пятницу и субботу, когда принимали пакет дополнительных мер, мы отранжировали муниципалитеты по степени риска развития заболевания и распространения инфекции.
Первая категория, самая рискованная — это Новосибирск и новосибирская агломерация. Есть и вторая, и третья категория муниципалитетов в зависимости от опасности. Я разрешил главам муниципалитетов третьей категории, самой безопасной, оценить обстановку, и выйти в мой адрес с предложением по расширению дополнительных видов деятельности. В том числе, деятельности предприятий общественного питания. Но сразу предупредил, что не поддержу предложения по массовым мероприятиям — кинотеатрам, торговым центрам. Но малые форматы общепита мы готовы рассмотреть. На данный момент ни от одного главы муниципалитета подобных предложений не поступило.
Почему запретили весеннюю охоту?
— Странно, что это непонятно, потому что охота — это очень многочисленное увлечение. Увлекаются ей, как ни странно, в большей степени жители нашей столицы — Новосибирска. И каждую весну, осень мы видим десятки тысяч охотников, которые разъезжаются по всей территории нашего региона и за его пределы. Одна беда, которая в связи с этим провоцируется — это весенние пожары. Мы видим всплеск лесных пожаров в связи с открытием весенней охоты. В этом году можно ожидать и всплеска другой беды — это распространения коронавируса.
Именно по этой причине по просьбе жителей сельских территорий, их глав, охота была запрещена для того, чтобы ограничить количество людей, которые перемещаются по нашей области и потенциально разносят инфекцию.
Следующий вопрос поступает очень часто. Люди, которые соблюдают режим изоляции, смотрят из окна и видят, что их соседи массово выходят на детские площадки. Это считается нарушением самоизоляции?
— Да, это считается нарушением самоизоляции. Эти люди должны понимать, что их могут привлечь к ответственности, и достаточно серьёзной. Сумма штрафов приличная, вплоть до 15–30 тысяч рублей. Но, тем не менее, в ходе проверочных рейдовых мероприятий представители власти, органы полиции стараются не перегибать палку и не применять массово те самые драконовские меры привлечения к ответственности. Никто не будет гоняться в парке за бегущим спортсменом или за человеком, который выгуливает маленькую собачку. Тем не менее, на массовые нарушения режима самоизоляции обращается внимание. В частности, по сигналам отдельных жителей Новосибирской области в прошедшие выходные проходили достаточно эффективные рейды по Заельцовскому парку. Там проверяли отдыхающих, которые якобы отдыхали и жарили шашлыки в этом парке. Как я уже сказал — каких-то тотальных облав, рейдов проводиться не будет.
Все надзорные проверяющие органы сфокусированы на выявление тех людей, нарушение самоизоляции которых приносят наибольшие риски. Это те, кто вернулся из-за границы, столичных регионов, те, кто находился в кругу контакта уже заболевших людьми. Это те люди, кто по предписанию санитарного врача должны проходить двухнедельный карантин на дому под медицинским наблюдением. К сожалению, не все добросовестно исполняют это предписание. И в отношении этих людей сегодня целенаправленно рейдовая работа проведена. Как я помню, за прошлую неделю в результате этих мероприятий было выявлено и привлечено к ответственности 17 таких человек.
Как лично вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в нашем регионе?
— Ситуация достаточно спокойна и стабильная на фоне многих других регионов нашей страны. Как вы знаете, сегодня 46 заболевших, 12 человек уже выздоровели и были выписаны. В больнице остаётся 34 человека. С другой стороны, сильно обольщаться и расслабляться нельзя, потому что растёт количество тех, кто заразился внутри региона — не выезжал за пределы Новосибирской области, не приезжал из Москвы и из-за рубежа. Это значит, что инфекция уже среди нас и значит, что есть риски распространения инфекции, если мы не будем соблюдать элементарные меры безопасности и тот же самый режим самоизоляции. Хотелось бы напомнить, что он касается не только тех, кто не работает и не ходит в школу, но даже тех, кто вынужден покидать свой дом по долгу службы. Им тоже нужно по максимуму оставаться дома. Вернулся с работы, по пути сходил в магазин, и желательно оставаться в своём жилище и не выходить на улицу.
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