О майских праздниках, штрафах за прогулки во дворах и Пасхе — 16 ответов губернатора читателям НГС

Первая категория, самая рискованная — это Новосибирск и новосибирская агломерация. Есть и вторая, и третья категория муниципалитетов в зависимости от опасности. Я разрешил главам муниципалитетов третьей категории, самой безопасной, оценить обстановку, и выйти в мой адрес с предложением по расширению дополнительных видов деятельности. В том числе, деятельности предприятий общественного питания. Но сразу предупредил, что не поддержу предложения по массовым мероприятиям — кинотеатрам, торговым центрам. Но малые форматы общепита мы готовы рассмотреть. На данный момент ни от одного главы муниципалитета подобных предложений не поступило.

Почему запретили весеннюю охоту?



— Странно, что это непонятно, потому что охота — это очень многочисленное увлечение. Увлекаются ей, как ни странно, в большей степени жители нашей столицы — Новосибирска. И каждую весну, осень мы видим десятки тысяч охотников, которые разъезжаются по всей территории нашего региона и за его пределы. Одна беда, которая в связи с этим провоцируется — это весенние пожары. Мы видим всплеск лесных пожаров в связи с открытием весенней охоты. В этом году можно ожидать и всплеска другой беды — это распространения коронавируса.

Именно по этой причине по просьбе жителей сельских территорий, их глав, охота была запрещена для того, чтобы ограничить количество людей, которые перемещаются по нашей области и потенциально разносят инфекцию.

Следующий вопрос поступает очень часто. Люди, которые соблюдают режим изоляции, смотрят из окна и видят, что их соседи массово выходят на детские площадки. Это считается нарушением самоизоляции?

— Да, это считается нарушением самоизоляции. Эти люди должны понимать, что их могут привлечь к ответственности, и достаточно серьёзной. Сумма штрафов приличная, вплоть до 15–30 тысяч рублей. Но, тем не менее, в ходе проверочных рейдовых мероприятий представители власти, органы полиции стараются не перегибать палку и не применять массово те самые драконовские меры привлечения к ответственности. Никто не будет гоняться в парке за бегущим спортсменом или за человеком, который выгуливает маленькую собачку. Тем не менее, на массовые нарушения режима самоизоляции обращается внимание. В частности, по сигналам отдельных жителей Новосибирской области в прошедшие выходные проходили достаточно эффективные рейды по Заельцовскому парку. Там проверяли отдыхающих, которые якобы отдыхали и жарили шашлыки в этом парке. Как я уже сказал — каких-то тотальных облав, рейдов проводиться не будет.

Все надзорные проверяющие органы сфокусированы на выявление тех людей, нарушение самоизоляции которых приносят наибольшие риски. Это те, кто вернулся из-за границы, столичных регионов, те, кто находился в кругу контакта уже заболевших людьми. Это те люди, кто по предписанию санитарного врача должны проходить двухнедельный карантин на дому под медицинским наблюдением. К сожалению, не все добросовестно исполняют это предписание. И в отношении этих людей сегодня целенаправленно рейдовая работа проведена. Как я помню, за прошлую неделю в результате этих мероприятий было выявлено и привлечено к ответственности 17 таких человек.

Как лично вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в нашем регионе?

— Ситуация достаточно спокойна и стабильная на фоне многих других регионов нашей страны. Как вы знаете, сегодня 46 заболевших, 12 человек уже выздоровели и были выписаны. В больнице остаётся 34 человека. С другой стороны, сильно обольщаться и расслабляться нельзя, потому что растёт количество тех, кто заразился внутри региона — не выезжал за пределы Новосибирской области, не приезжал из Москвы и из-за рубежа. Это значит, что инфекция уже среди нас и значит, что есть риски распространения инфекции, если мы не будем соблюдать элементарные меры безопасности и тот же самый режим самоизоляции. Хотелось бы напомнить, что он касается не только тех, кто не работает и не ходит в школу, но даже тех, кто вынужден покидать свой дом по долгу службы. Им тоже нужно по максимуму оставаться дома. Вернулся с работы, по пути сходил в магазин, и желательно оставаться в своём жилище и не выходить на улицу.

Мы ведём онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске

