Из 46 заболевших коронавирусом в Новосибирской области 21 человек перенёс пневмонию.



Об этом на брифинге после совещания оперштаба по коронавирусу сообщили главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.



— 21 человек перенесли в рамках коронавируса пневмонию. Один человек снят с ИВЛ и переведён в отделение, — сообщила Лариса Позднякова.



Ещё 5 человек находились в реанимации, сейчас их перевели в отделение. Они были в тяжёлом состоянии, но им не требовалась вентиляция лёгких.



Сейчас в реанимации находится ещё один человек, который был проездом на территории Новосибирской области.

