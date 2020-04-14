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Тема дня Фельдшер из Новосибирска заразился коронавирусом
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Сейчас один из заболевших находится в реанимации

Сейчас один из заболевших находится в реанимации

Из 46 заболевших коронавирусом в Новосибирской области 21 человек перенёс пневмонию.

Об этом на брифинге после совещания оперштаба по коронавирусу сообщили главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

— 21 человек перенесли в рамках коронавируса пневмонию. Один человек снят с ИВЛ и переведён в отделение, — сообщила Лариса Позднякова.

Ещё 5 человек находились в реанимации, сейчас их перевели в отделение. Они были в тяжёлом состоянии, но им не требовалась вентиляция лёгких.

Сейчас в реанимации находится ещё один человек, который был проездом на территории Новосибирской области.

Мы ведём онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что режим самоизоляции могут продлить после 30 апреля.

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коронавирус в Новосибирске
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