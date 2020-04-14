Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире НГС в Instagram ответил на самый наболевший вопрос новосибирцев. С 11 апреля в городе разрешили работать салонам красоты и парикмахерским, но режим самоизоляции для жителей не отменили.



Будет ли поход в них считаться нарушением самоизоляции?

— Нет. Это не будет нарушением режима самоизоляции — поход как в магазин, так и в парикмахерскую, в учреждения, работа которых разрешена, — объяснил Андрей Травников.

Многие новосибирцы гуляют на улице, возле дома на детских площадках — это считается нарушением режима самоизоляции?