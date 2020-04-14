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Губернатор попросил жителей быть осторожнее

Губернатор попросил жителей быть осторожнее

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире НГС в Instagram ответил на самый наболевший вопрос новосибирцев. С 11 апреля в городе разрешили работать салонам красоты и парикмахерским, но режим самоизоляции для жителей не отменили.

Будет ли поход в них считаться нарушением самоизоляции?

— Нет. Это не будет нарушением режима самоизоляции — поход как в магазин, так и в парикмахерскую, в учреждения, работа которых разрешена, — объяснил Андрей Травников.

Многие новосибирцы гуляют на улице, возле дома на детских площадках — это считается нарушением режима самоизоляции?

— Да, это считается нарушением режима самоизоляции. Эти люди должны понимать, что их могут привлечь к ответственности, и достаточно серьёзной. Сумма штрафов приличная, вплоть до 15–30 тысяч рублей. Тем не менее представители власти в ходе рейдов стараются не перегибать палку, — отметил губернатор.

Травников подписал постановление, которым разрешил работать парикмахерским и предприятиям в некоторых других сферах на прошедших выходных.

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