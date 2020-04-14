Новосибирские храмы на Пасху закроют для верующих

Новосибирские храмы в предстоящую Пасху проведут службы в закрытом режиме.



Об этом сегодня во время прямого эфира НГС в «Инстаграме» рассказал губернатор НСО Андрей Травников. Также официальное сообщение сегодня разместила Новосибирская митрополия.

— В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования зданий храмов, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений