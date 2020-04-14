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Новосибирские храмы на Пасху закроют для верующих

Службы пройдут, но в них будут участвовать члены духовенства и приходские сотрудники

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Православная Пасха будет отмечаться в предстоящее воскресенье, 19 апреля

Православная Пасха будет отмечаться в предстоящее воскресенье, 19 апреля

Новосибирские храмы в предстоящую Пасху проведут службы в закрытом режиме.

Об этом сегодня во время прямого эфира НГС в «Инстаграме» рассказал губернатор НСО Андрей Травников. Также официальное сообщение сегодня разместила Новосибирская митрополия.

— В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования зданий храмов, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений

В связи с изложенным выше предписанием богослужения во всех храмах Новосибирской епархии будут совершаться при участии только духовенства и приходских сотрудников, присутствие которых необходимо.

Просим вас с пониманием отнестись к требованиям санитарно-эпидемиологических служб, оставаться дома, совершая усердную домашнюю молитву и участвуя в богослужениях при их видеотрансляции, — говорится в сообщении митрополии.

На прошлых выходных православные отмечали Вербное воскресенье, посмотреть, как это было, можно здесь.

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коронавирус в Новосибирске
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