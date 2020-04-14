Режим самоизоляции в Новосибирской области могут продлить после 30 апреля.

Губернатор Андрей Травников ответил на вопрос об этом во время разговора с главным редактором НГС Еленой Ходыревой на прямом эфире в Instagram.



— Мне сложно загадывать, но предполагаю, что 30 число — это не точная дата окончания самоизоляции, — сказал губернатор.

При этом он добавил, что, в случае продления, скорее всего, это будет решение федерального уровня.

Андрей Травников уточнил, что больше всего людей вышло на работу на прошлой неделе, 6 апреля, когда разрешили возобновить деятельность промышленных и строительных предприятий. Тогда приступить к работе смогли почти 750 тысяч человек. Никаких мер по ослаблению режима до 30 апреля не предполагают.