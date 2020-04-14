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Перед трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи

Перед трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи

В преддверии Пасхи у многих православных возник вопрос: как отмечать святой праздник, когда даже храмы многие закрыты? Даже у Церкви не оказалось единого ответа на этот вопрос. Однако святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл позволил мирянам самостоятельное благословение праздничной еды в условиях распространения коронавируса.

Как сообщает телеграм-канал «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархе», перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых,
сме́ртию смерть попра́в,
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Затем пищу нужно окропить святой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Прежде патриарх обратился ко всем клирикам и мирянам с просьбой соблюдать самоизоляцию ради здоровья близких и назвал ее подвигом. Пасхальные богослужения РПЦ рекомендовала посмотреть дома.

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ПасхакоронавируспатриархРПЦ
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