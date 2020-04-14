Как скоро дети пойдут в школу? Закроют ли храмы на Пасху? Когда начнёт работу общепит? Отвечает губернатор

По данным оперативного штаба, на 10 утра 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. В детской больнице № 3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19.
Напомним вам, какие последние решения принимал губернатор.
В субботу, 11 апреля, он расширил список компаний, которые могут работать в Новосибирской области. С постановлением можно ознакомиться здесь.
С понедельника на работу вышли более 700 тысяч человек.
Добрый вечер! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с главным редактором НГС Еленой Ходыревой и моей коллегой Марией Вьюн мы расскажем вам, какие новые решения принял губернатор Новосибирской области и как работает оперштаб региона по коронавирусу.
До прямого эфира остаётся чуть меньше 15 минут.