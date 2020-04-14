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Как скоро дети пойдут в школу? Закроют ли храмы на Пасху? Когда начнёт работу общепит? Отвечает губернатор

Онлайн-трансляция прямого эфира и брифинга регионального оперативного штаба по коронавирусу

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Андрей Травников в прямом эфире ответит на самые актуальные вопрос об эпидемии коронавируса в регионе

Андрей Травников в прямом эфире ответит на самые актуальные вопрос об эпидемии коронавируса в регионе

Сегодня, 14 апреля, в 16:00 губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет о ситуации с коронавирусом в регионе и ответит на самые частые вопросы читателей НГС.

Как скоро дети смогут пойти в школу? Когда начнут работать предприятия общепита, кинотеатры и ТЦ? Будет ли запрет на посещение храмов на Пасху?

Об этом вы узнаете в этой онлайн-трансляции. Прямой эфир в Instagram начнется в 16:00.

Сразу после разговора с губернатором начнется брифинг о работе оперативного штаба по коронавирусу. Замгубернатора Сергей Нелюбов и главный инфекционист региона Лариса Позднякова расскажут о проводимой в регионе работе по недопущению распространения коронавирусной инфекции и об актуальной эпидемиологической ситуации.

Информацию с брифинга мы будем публиковать в той же текстовой онлайн-трансляции. А прямой эфир с мероприятия начнётся в Instagram в 16:30.

Александра Бруня

По данным оперативного штаба, на 10 утра 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. В детской больнице № 3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19.

Александра Бруня

Напомним вам, какие последние решения принимал губернатор.

В субботу, 11 апреля, он расширил список компаний, которые могут работать в Новосибирской области. С постановлением можно ознакомиться здесь.

С понедельника на работу вышли более 700 тысяч человек.

Александра Бруня

Добрый вечер! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с главным редактором НГС Еленой Ходыревой и моей коллегой Марией Вьюн мы расскажем вам, какие новые решения принял губернатор Новосибирской области и как работает оперштаб региона по коронавирусу.

До прямого эфира остаётся чуть меньше 15 минут.

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