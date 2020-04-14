Как скоро дети пойдут в школу? Закроют ли храмы на Пасху? Когда начнёт работу общепит? Отвечает губернатор

Сегодня, 14 апреля, в 16:00 губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет о ситуации с коронавирусом в регионе и ответит на самые частые вопросы читателей НГС.



Как скоро дети смогут пойти в школу? Когда начнут работать предприятия общепита, кинотеатры и ТЦ? Будет ли запрет на посещение храмов на Пасху?



Об этом вы узнаете в этой онлайн-трансляции. Прямой эфир в Instagram начнется в 16:00.

Сразу после разговора с губернатором начнется брифинг о работе оперативного штаба по коронавирусу. Замгубернатора Сергей Нелюбов и главный инфекционист региона Лариса Позднякова расскажут о проводимой в регионе работе по недопущению распространения коронавирусной инфекции и об актуальной эпидемиологической ситуации.



Информацию с брифинга мы будем публиковать в той же текстовой онлайн-трансляции. А прямой эфир с мероприятия начнётся в Instagram в 16:30.