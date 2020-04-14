Фельдшер скорой помощи заразился коронавирусом — минздрав закончил проверку

Но сами сотрудники скорой рассказывают совершенно о другом положении дел. Врач работающий на одной из подстанций скорой помощи, анонимно рассказала НГС о слабой защите медиков в начале пандемии и огромных нагрузках. А водители пожаловались, что совсем остаются без защиты.

Вы работаете в системе здравоохранения и хотите откровенно рассказать, в каком бешеном темпе сейчас приходится работать медикам из-за коронавируса? Мы готовы записать вашу историю анонимно — город должен знать, в каких условиях трудятся врачи на передовой



Вы — из числа тех, кто заразился COVID-19 и уже выздоровел? Расскажите нам (если хотите — анонимно). Как вы боролись за свое здоровье? Какие симптомы у вас были? И как вы себя чувствуете сейчас? Новосибирцам, которым еще предстоит столкнуться с этой коварной болезнью, будет полезно об этом узнать.



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