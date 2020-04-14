Фельдшер скорой помощи заразился коронавирусом — минздрав закончил проверку

В Новосибирской области один из заразившихся коронавирусом пациентов оказался фельдшером скорой помощи. Случай произошел еще давно, но региональный Минздрав запоздало рассказал о подробностях.
— 23 марта фельдшер работал в составе специализированной инфекционной бригады, выезжал на вызовы к пациентам с ОРВИ. Был обеспечен средствами индивидуальной защиты для контакта с пациентами этой категории (одноразовый халат, шапочка, маска, очки, перчатки). На момент вызова у пациентки не было диагноза «коронавирусная инфекция». Минздрав РФ в тот период не давал рекомендаций рассматривать каждый случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19. На вызовы с подозрением на коронавирус и для транспортировки пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом бригады скорой медицинской помощи дополнительно обеспечивались респираторами и костюмами инфекциониста, — объяснили в оперштабе.
— Пациентку, с которой контактировал фельдшер, транспортировали в инфекционную больницу дважды. 23 марта пациентка отказалась от госпитализации, 26 марта с уже подтвержденным диагнозом, ее повторно доставила в стационар другая бригада. У фельдшера второй бригады тест на коронавирус — отрицательный, — добавили в ведомстве.
Сейчас, по информации оперштаба, защита сотрудников скорой помощи усилена — медицинских средств для работников хватает.
— С момента начала эпидемии коронавируса на станции скорой медицинской помощи в наличии есть необходимый для работы запас средств индивидуальной защиты: масок (в настоящий момент — 2500 штук), перчаток (275000 штук), костюмов инфекциониста (200 штук), одноразовых халатов (800 штук), респираторов (299 штук). Запасы пополняются, поставки осуществляются регулярно. Ближайшая ожидается на этой неделе. Медикам, которые на работе могут заразиться коронавирусом, еженедельно делают тесты. А при появлении симптомов ОРВИ — немедленно, — уверяют в оперштабе.
Но сами сотрудники скорой рассказывают совершенно о другом положении дел. Врач работающий на одной из подстанций скорой помощи, анонимно рассказала НГС о слабой защите медиков в начале пандемии и огромных нагрузках. А водители пожаловались, что совсем остаются без защиты.
Вы работаете в системе здравоохранения и хотите откровенно рассказать, в каком бешеном темпе сейчас приходится работать медикам из-за коронавируса? Мы готовы записать вашу историю анонимно — город должен знать, в каких условиях трудятся врачи на передовой
Вы — из числа тех, кто заразился COVID-19 и уже выздоровел? Расскажите нам (если хотите — анонимно). Как вы боролись за свое здоровье? Какие симптомы у вас были? И как вы себя чувствуете сейчас? Новосибирцам, которым еще предстоит столкнуться с этой коварной болезнью, будет полезно об этом узнать.
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