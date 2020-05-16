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Милота Обзор

Я тебе какое плохое зло сделал? 5 котиков до и после стрижки у грумера

Показываем, как выглядят домашние любимцы с новыми причёсками (спойлер: очень-очень необычно)

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После стрижки котики выглядят необычно

После стрижки котики выглядят необычно

Не только людям, но и домашним животным иногда нужна стрижка. После этого шерсть не сбивается в колтуны, а на мебели и одежде хозяев её остаётся значительно меньше.

Грумер Александра Плотникова рассказала НГС, зачем владельцы отводят своих котиков на стрижку, и как после этого преображаются питомцы.

На фото — котик Космос породы скоттиш-фолд. Его стригут раз в 4 месяца, одна из причин — линяющая шёрстка. Кот вылизывается и проглатывает большое количество шерсти, что может привести к неприятности с пищеварением

На фото — котик Космос породы скоттиш-фолд. Его стригут раз в 4 месяца, одна из причин — линяющая шёрстка. Кот вылизывается и проглатывает большое количество шерсти, что может привести к неприятности с пищеварением

Котик Миюша всегда стрижется перед началом летнего сезона, потому что дома жарко. Также ему необходимо избавиться от линяющей шерстки

Котик Миюша всегда стрижется перед началом летнего сезона, потому что дома жарко. Также ему необходимо избавиться от линяющей шерстки

Мейн-кун по имени Зевс ходит на стрижку, чтобы у него не было колтунов

Мейн-кун по имени Зевс ходит на стрижку, чтобы у него не было колтунов

Котик Елисей стрижется 2 раза в год. Это нужно для гигиенического ухода, потому что во время осенне-весенней линьки шёрстка скатывается в колтуны, которые могут причинить котику дискомфорт

Котик Елисей стрижется 2 раза в год. Это нужно для гигиенического ухода, потому что во время осенне-весенней линьки шёрстка скатывается в колтуны, которые могут причинить котику дискомфорт

Кошка Муся приходит на стрижку 2 раза в год. Линька становится проблемой не только для животного, но и для хозяина, особенно, когда дома есть маленький ребёнок. Шерсть появляется везде: на мебели, одежде, коврах. Спасает от этого только стрижка

Кошка Муся приходит на стрижку 2 раза в год. Линька становится проблемой не только для животного, но и для хозяина, особенно, когда дома есть маленький ребёнок. Шерсть появляется везде: на мебели, одежде, коврах. Спасает от этого только стрижка

Любите котиков? Тогда поделимся еще парой секретных ссылок. Например, почитайте про то, как мемы с котами стали хроникой смутных времён — наташины коты лучше остальных расскажут о том, что происходит в мире (самые смешные публикуем тут).

А вот эта подборка тронет вас до слёз: посмотрите, как выглядят 10 брошенных котиков, которых забрали домой из приюта (кардинальное преображение).

Ранее НГС рассказывал о котах-долгожителях. Они родились тогда, когда Владимир Путин ещё не был президентом. А о другой новосибирской кошке с титановыми лапками даже писали в мировых СМИ.

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