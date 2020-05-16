Я тебе какое плохое зло сделал? 5 котиков до и после стрижки у грумера

Не только людям, но и домашним животным иногда нужна стрижка. После этого шерсть не сбивается в колтуны, а на мебели и одежде хозяев её остаётся значительно меньше.
Грумер Александра Плотникова рассказала НГС, зачем владельцы отводят своих котиков на стрижку, и как после этого преображаются питомцы.
Любите котиков? Тогда поделимся еще парой секретных ссылок. Например, почитайте про то, как мемы с котами стали хроникой смутных времён — наташины коты лучше остальных расскажут о том, что происходит в мире (самые смешные публикуем тут).
А вот эта подборка тронет вас до слёз: посмотрите, как выглядят 10 брошенных котиков, которых забрали домой из приюта (кардинальное преображение).
Ранее НГС рассказывал о котах-долгожителях. Они родились тогда, когда Владимир Путин ещё не был президентом. А о другой новосибирской кошке с титановыми лапками даже писали в мировых СМИ.