Я тебе какое плохое зло сделал? 5 котиков до и после стрижки у грумера

Не только людям, но и домашним животным иногда нужна стрижка. После этого шерсть не сбивается в колтуны, а на мебели и одежде хозяев её остаётся значительно меньше.



Грумер Александра Плотникова рассказала НГС, зачем владельцы отводят своих котиков на стрижку, и как после этого преображаются питомцы.