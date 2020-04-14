Компания «Альгеба» получила разрешение на строительство жилой высотки на улице Покатной — раньше территория относилась к одной из военных частей.



Документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска. Новый 18-этажный дом появится на месте трёх зданий по адресу улица Покатная, 55б, к1. Сейчас два из них уже снесены, ещё одно — в процессе сноса.



По проекту в доме с подземным этажом будет 136 квартир, от однушек до 4-комнатных студий, большая часть квартир придётся на 2-комнатные студии. Будут ли в доме парковочные места, в разрешении не указано.