Компания «Альгеба» получила разрешение на строительство жилой высотки на улице Покатной — раньше территория относилась к одной из военных частей.
Документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска. Новый 18-этажный дом появится на месте трёх зданий по адресу улица Покатная, 55б, к1. Сейчас два из них уже снесены, ещё одно — в процессе сноса.
По проекту в доме с подземным этажом будет 136 квартир, от однушек до 4-комнатных студий, большая часть квартир придётся на 2-комнатные студии. Будут ли в доме парковочные места, в разрешении не указано.
Строить дом будут в два этапа, при этом сам он будет первым в жилом комплексе. Согласно разрешению на строительство, по генплану, этот дом указан как дом № 1.
Сколько всего запланировано домов и в какие сроки их построят, в компании «Альгеба» рассказать отказались.
«Альгеба» входит в группу застройщиков, принадлежащих девелоперу Владиславу Крючкову. В прошлом году компания сдала на Фабричной два здания торгово-развлекательного назначения — раньше и застройщик, и участок принадлежали российской девелоперской группе «РосЕвроДевелопмент», а на месте двух так и не открывшихся торговых центров планировали один, который должен был стать крупнейшим в городе.
Стройка развернётся рядом с территорией Военного городка, который мэрия Новосибирска уже несколько лет безуспешно пытается забрать у Минобороны. Военный городок построен в начале прошлого века, часть зданий на территории признаны памятниками — 5 из них взяли под охрану в прошлом году. В 2017 году в одном из исторических зданий открыли мультимедийный музей «Россия — моя история» — для этого Минобороны передало городу дорогу. В прошлом году право на развитие территории рядом с военным городком приобрёл строительный холдинг из Ижевска.