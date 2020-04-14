Новосибирские клиники и лаборатории начали проводить тестирование на коронавирусную инфекцию для всех желающих на платной основе — информация об этом стала появляться в начале апреля.

Мы решили собрать все данные об адресах этих клиник в Новосибирске в одном материале. По мере поступления новой информации эта новость будет обновляться, а список адресов может расшириться.

С 7 апреля тестирование запустил «Центр новых медицинских технологий». Специального направления от врача не требуется, забор анализов проводится на месте, в диагностическом пункте Советского района. Готовность результатов теста — на следующий день. Запись перед приходом в центр обязательна.