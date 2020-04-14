Новосибирские клиники и лаборатории начали проводить тестирование на коронавирусную инфекцию для всех желающих на платной основе — информация об этом стала появляться в начале апреля.
Мы решили собрать все данные об адресах этих клиник в Новосибирске в одном материале. По мере поступления новой информации эта новость будет обновляться, а список адресов может расшириться.
С 7 апреля тестирование запустил «Центр новых медицинских технологий». Специального направления от врача не требуется, забор анализов проводится на месте, в диагностическом пункте Советского района. Готовность результатов теста — на следующий день. Запись перед приходом в центр обязательна.
Адрес пункта ЦНМТ: ул. Пирогова, 25/4. Цена: 1550 рублей.
Клиника «Медсанчасть-168» начала проводить исследования на коронавирус с
Адрес клиники: врачи выезжают на дом, онлайн-запись есть на сайте клиники. Цена:
О проблемах со сдачей анализов на коронавирус мы рассказывали в конце марта. Жительница Новосибирска, вернувшаяся домой рейсом, которым прилетела женщина с уже подтверждённым диагнозом, не смогла сразу добиться проведения тестирования — врачи отказывали ей, поскольку её имени не было в списке пассажиров.
А неделю назад тестирование прошла корреспондент НГС — она посетила лабораторию в Академгородке, сдала анализы на коронавирусную инфекцию и рассказала, как это было.
Тем временем в Технопарке Академгородка наладили производство экспресс-теста на коронавирус