14 апреля вторник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 73.52
eur 80.54
Тема дня Фельдшер из Новосибирска заразился коронавирусом
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 73.52
eur 80.54

Все новости

Все новости
Сдать тест на коронавирус в Новосибирске теперь могут желающие (правда, платно), раньше анализ брали только у вернувшихся из других стран и тех, кто контактировал с заболевшими

Сдать тест на коронавирус в Новосибирске теперь могут желающие (правда, платно), раньше анализ брали только у вернувшихся из других стран и тех, кто контактировал с заболевшими

Новосибирские клиники и лаборатории начали проводить тестирование на коронавирусную инфекцию для всех желающих на платной основе — информация об этом стала появляться в начале апреля.

Мы решили собрать все данные об адресах этих клиник в Новосибирске в одном материале. По мере поступления новой информации эта новость будет обновляться, а список адресов может расшириться.

С 7 апреля тестирование запустил «Центр новых медицинских технологий». Специального направления от врача не требуется, забор анализов проводится на месте, в диагностическом пункте Советского района. Готовность результатов теста — на следующий день. Запись перед приходом в центр обязательна.

Адрес пункта ЦНМТ: ул. Пирогова, 25/4. Цена: 1550 рублей.

Клиника «Медсанчасть-168» начала проводить исследования на коронавирус с 10 апреля. Забор материалов производится дома у пациентов (выезд врачей придётся оплатить), готовность результатов — два дня и более. Здесь также не потребуется направление, но предварительная запись обязательна.

Адрес клиники: врачи выезжают на дом, онлайн-запись есть на сайте клиники. Цена: 2000 рублей стоит сам анализ + от 1500 рублей — выезд на дом (стоимость зависит от удалённости места проживания).

О проблемах со сдачей анализов на коронавирус мы рассказывали в конце марта. Жительница Новосибирска, вернувшаяся домой рейсом, которым прилетела женщина с уже подтверждённым диагнозом, не смогла сразу добиться проведения тестирования — врачи отказывали ей, поскольку её имени не было в списке пассажиров.

А неделю назад тестирование прошла корреспондент НГС — она посетила лабораторию в Академгородке, сдала анализы на коронавирусную инфекцию и рассказала, как это было.

Тем временем в Технопарке Академгородка наладили производство экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Точность теста — 94%, время анализа — 40 минут. Первые промышленные партии теста уже отправлены в российские регионы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскеанализ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (34)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!