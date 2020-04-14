В Новосибирской области шестилетнюю девочку ударило током в гараже — она погибла

Вечером, 13 апреля, в Барабинске от удара током погибла шестилетняя девочка.



— 13 апреля в вечернее время девочка, находясь в гараже, получила поражение электрическим током. Была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение, где от полученных повреждений скончалась. Организована проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.



По информации местных пабликов в соцсети «ВКонтакте», девочка была в гараже вместе с отцом — мужчина работал со сваркой.

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