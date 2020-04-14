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В Новосибирской области шестилетнюю девочку ударило током в гараже — она погибла

Следственный комитет уже проводит доследственную проверку

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Девочка находилась в гараже вместе со своим отцом

Девочка находилась в гараже вместе со своим отцом

Вечером, 13 апреля, в Барабинске от удара током погибла шестилетняя девочка.

— 13 апреля в вечернее время девочка, находясь в гараже, получила поражение электрическим током. Была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение, где от полученных повреждений скончалась. Организована проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.

По информации местных пабликов в соцсети «ВКонтакте», девочка была в гараже вместе с отцом — мужчина работал со сваркой.

Ранее следователи выясняли причину смерти семиклассника — родители в чатах WhatsApp утверждают, что умер он из-за снюсов. В разговоре с журналистом НГС дети из школы погибшего мальчика подтвердили употребление снюса другими учащимися. Что такое снюс, чем он опасен и почему его свободно продают детям, объясняем тут.

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удар током погиб ребенокБарабинск
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