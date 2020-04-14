14 апреля вторник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 73.52
eur 80.54
Срочно Фельдшер из Новосибирска заразился коронавирусом
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 73.52
eur 80.54

Все новости

Все новости
Весна

Над Новосибирском навис смог — синоптики рассказали, из-за чего это случилось

По данным МЧС, поблизости нет пожаров, из-за которых мог собраться дым

3 449
54 Обсудить

Поделиться

Синоптики утверждают, что над городом поднялось облако пыли&nbsp;

Синоптики утверждают, что над городом поднялось облако пыли 

Над Новосибирском повис смог — дымку заметно в центре города и на левом берегу.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по НСО, сильных пожаров сейчас в области нет, поэтому смог над городом — это не дым.

Сервис CityAir оценивает уровень загрязнения воздуха в Новосибирске на 4 из 10. В Новосибирском Гидрометцентре сообщили, что смог никак не связан с погодой:

— Это пыль. Звоните в мэрию, пусть моют город. Это пыль, самая натуральная, больше ничего, — сообщили синоптики. НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии.

Смог напоминает дым от лесных пожаров <a href="https://ngs.ru/more/66169672/" target="_blank" class="_">прошлым летом</a>, но в МЧС говорят, что настолько сильных пожаров нет&nbsp;

Смог напоминает дым от лесных пожаров прошлым летом, но в МЧС говорят, что настолько сильных пожаров нет 

В прошлом году мэр города Анатолий Локоть порассуждал, откуда берётся пыль на улицах города. Одна из главных причин, по его словам, — грязные колёса машин.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

пыльсмогуборка улиц
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (54)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!