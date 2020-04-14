Над Новосибирском навис смог — синоптики рассказали, из-за чего это случилось

Над Новосибирском повис смог — дымку заметно в центре города и на левом берегу.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по НСО, сильных пожаров сейчас в области нет, поэтому смог над городом — это не дым.

Сервис CityAir оценивает уровень загрязнения воздуха в Новосибирске на 4 из 10. В Новосибирском Гидрометцентре сообщили, что смог никак не связан с погодой:

— Это пыль. Звоните в мэрию, пусть моют город. Это пыль, самая натуральная, больше ничего, — сообщили синоптики. НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии.