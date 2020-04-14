В России 2774 новых случая коронавируса. Это больше, чем вчера

— Другие регионы отстают от Москвы на 3–4 недели. За это время важно подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А с другой стороны — предпринять очень жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось, — заявила Голикова.



В мировом рейтинге, по данным университета Хопкинса, Россия находится на 15-м месте. Лидируют США (почти 519 тысяч заражений и 23,6 тысячи смертей), на втором месте Испания (170 тысяч заболевших и 17,7 тысячи умерших), третье место занимает Италия (159 тысяч и 20,5 тысячи соответственно). Всего в мире количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 1,9 миллиона человек. Число летальных исходов — 119,7 тысячи.

