В России 2774 новых случая коронавируса. Это больше, чем вчера

За последние сутки в России зафиксировано 2774 новых заражения коронавирусом, 224 выздоровевших и 22 смерти. С начала пандемии в общей сложности заразились 21 102 россиянина, выздоровели 1694, скончались 170 человек.
Под наблюдением медиков остаются 133 тысячи человек с подозрением на коронавирус, сделано 1,4 миллиона тестов (66 тысяч — за последние сутки). Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на совещании с Владимиром Путиным, отметила, что пик еще впереди — в ближайшую неделю в Москве и области заболеваемость будет нарастать. Медики рассчитывают, что после этого срока заболеваемость превратится в плато — показатели выровняются.
— Другие регионы отстают от Москвы на 3–4 недели. За это время важно подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А с другой стороны — предпринять очень жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось, — заявила Голикова.
В мировом рейтинге, по данным университета Хопкинса, Россия находится на 15-м месте. Лидируют США (почти 519 тысяч заражений и 23,6 тысячи смертей), на втором месте Испания (170 тысяч заболевших и 17,7 тысячи умерших), третье место занимает Италия (159 тысяч и 20,5 тысячи соответственно). Всего в мире количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 1,9 миллиона человек. Число летальных исходов — 119,7 тысячи.