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Еда

На улицах Новосибирска начали торговать «медвежьим луком»

Дикую зелень привезли из Краснодарского края

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Лоток с черемшой рядом со станцией метро «Студенческая»

Лоток с черемшой рядом со станцией метро «Студенческая»

На новосибирских улицах появились первые торговцы черемшой. Пучок стоит 50 рублей, а саму зелень привезли аж из Краснодарского края.

Точку по торговле черемшой корреспондент НГС заметил в районе станции метро «Студенческая». Дикая зелень продавалась вместе с ветками вербы. Как рассказала продавец сезонного товара, черемшу привезли из Краснодарского края. Небольшой пучок стоит 50 рублей.

Черемша (известна также под названиями «колба», «медвежий лук», «дикий чеснок» и т.д.) — лесное растение рода луковых. В случае достижения зрелости оно цветет белыми пышными цветами, занимая в лесу, порой, целые поляны. В пищу употребляют только молодые побеги — это, по сути, первая свежая съедобная зелень, которая появляется вне теплиц. Краснодарский край действительно известен своей черемшой. Здесь её сбор начинается в первой половине апреля (иногда даже в конце марта).

Черемша — сезонный продукт, её собирают и продают всего несколько недель. На прошлой неделе на новосибирских улицах появились также торговцы веточками вербы.

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черемшауличная торговля
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