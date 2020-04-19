Представители малого и среднего бизнеса, арендующие помещения, массово жалуются на арендодателей — те отказываются снижать оплату за месяц, а некоторые и вовсе её поднимают. Для магазинов, которые простаивают из-за карантина по коронавирусу, это неподъемная ноша — ведь приходится платить не только за аренду, но еще и зарплаты продавцам, а прибыли никакой. Почему владельцы помещений не идут на уступки и ставят под угрозу другой бизнес? Пробуем разобраться с бизнесменом Юрием Гельманом, совладельцем объектов коммерческой недвижимости. В своей авторской колонке он рассказал, какие убытки терпят владельцы помещений.
Вместо долгого вступления в формате «В связи с последними событиями…», приведу просто ряд цифр по состоянию конкретных объектов коммерческой недвижимости в нашем управлении. Всего у нас 195 арендаторов.
Прямые потери (съезд арендатора и скидки) на 10.04 составили 16% от месячной выручки, и это только 10 апреля. Прошло всего не более 20 дней с момента начала всей истории с коронавирусом в России и рекомендаций властей о самоизоляции и приостановке деятельности некоторого бизнеса. Нам повезло, у нас не так много торговых помещений, основная часть — офисные, и мы с ужасом думаем о падении выручки у собственников торговых помещений.
Сделав свой прогноз, а ведь мы знаем своих арендаторов очень хорошо, и прекрасно представляя, что с каждым будет через неделю-две-три-месяц, мы поняли, что в мае выручка упадет еще процентов на 10 от стандартных значений. Прогнозировать на более долгий срок — июнь, июль — я не берусь.
К чему все эти цифры?
Занимаясь недвижимостью, каждый раз заходя на сайты СМИ Новосибирска, конечно, я в первую очередь обращаю внимание на новости, статьи или обзоры о сложностях выживания бизнеса в текущих условиях с точки зрения взаимоотношений с собственниками помещений. И очень много сейчас говорят о том, что арендодатели ведут себя из рук вон плохо, не идут на уступки арендаторам, выжимают арендную плату, выселяют и всячески притесняют. Вопросы «Почему арендодатель не может простить нам арендную плату?» или «Ну ведь вам это ничего не стоит, вы ничего не потеряете!» звучат тут и там.
Больше всего расстраивает ситуация, что многие арендаторы видят в арендодателе жирную свинью, которая жирная из-за большого количества денег, поступающих от бедных овечек (в их понимании — себя), и эта свинья ну просто обязана простить им все. Нет, это не так.
Конечно, собственникам, которые не имеют кредитной нагрузки, легче принять на себя удар от текущей ситуации, но постойте, ведь этот собственник в свое время взял и вложил свои деньги в эту недвижимость — ведь он должен их вернуть!? И каждый раз, когда он дает скидку, он дает её из своего кармана.
А собственники, которые взяли кредиты под этот бизнес, просто обязаны, подчеркну, обязаны, гасить этот кредит. Никто из арендаторов этот вопрос не оценивает. Не погасит кредит — банк заберет недвижимость. Всё. Кстати, многие арендаторы просят снижения аренды, так скажем, под шумок, хотя их бизнес и не пострадал особо пока.
Как выйти из этой ситуации?
Конечно, весь рынок должен исходить из разумности. Есть всего два пути. Первый — часто выгоднее для всех сторон дать скидку и продолжить отношения с арендатором. Но! Скидка должна быть адекватна.
Собственники не будут спасать бизнес арендатора, они могут лишь оценить альтернативу пустующему помещению на определенный срок и принять адекватное решение по предоставлению скидки или отсрочке и, если это решение не устраивает арендатора, то всегда есть второй путь — разойтись.
Согласны с автором?
Что еще говорят бизнесмены про убытки из-за коронавируса
Решение властей продлить режим самоизоляции до 30 апреля расстроило многих бизнесменов. Некоторые честно признались НГС, что им нечем выплатить зарплату за март.
Буквально за несколько недель «схлопнулись» целые сферы деятельности. Новосибирцы начали терять работу из-за пандемии COVID-19 — мы публиковали истории таких людей.
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