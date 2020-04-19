Больше всего расстраивает ситуация, что многие арендаторы видят в арендодателе жирную свинью, которая жирная из-за большого количества денег, поступающих от бедных овечек (в их понимании — себя), и эта свинья ну просто обязана простить им все. Нет, это не так.

Конечно, собственникам, которые не имеют кредитной нагрузки, легче принять на себя удар от текущей ситуации, но постойте, ведь этот собственник в свое время взял и вложил свои деньги в эту недвижимость — ведь он должен их вернуть!? И каждый раз, когда он дает скидку, он дает её из своего кармана.

А собственники, которые взяли кредиты под этот бизнес, просто обязаны, подчеркну, обязаны, гасить этот кредит. Никто из арендаторов этот вопрос не оценивает. Не погасит кредит — банк заберет недвижимость. Всё. Кстати, многие арендаторы просят снижения аренды, так скажем, под шумок, хотя их бизнес и не пострадал особо пока.

Как выйти из этой ситуации?

Конечно, весь рынок должен исходить из разумности. Есть всего два пути. Первый — часто выгоднее для всех сторон дать скидку и продолжить отношения с арендатором. Но! Скидка должна быть адекватна.