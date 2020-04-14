Когда закончится самоизоляция? Откроют ли школы и рестораны? Губернатор ответит в прямом эфире НГС

Сразу после разговора с губернатором начнется брифинг о работе оперативного штаба по коронавирусу. Замгубернатора Сергей Нелюбов и главный инфекционист региона Лариса Позднякова расскажут о проводимой в регионе работе по недопущению распространения коронавирусной инфекции и об актуальной эпидемиологической ситуации.

Информацию с брифинга мы будем публиковать в той же текстовой онлайн-трансляции на сайте (чуть позже здесь появится на неё ссылка).

А прямой эфир с мероприятия начнётся в Instagram в 16:30.

На прошлой неделе, 8 апреля, Владимир Путин провёл совещание с губернаторами, во время которого объявил о дополнительных мерах поддержки для бизнеса и населения, также выплаты были обещаны врачам, безработным и родителям несовершеннолетних детей.



В субботу, 11 апреля, губернатор подписал постановление, в котором разрешил новым сферам бизнеса начать работать. В понедельник, 13 апреля, на работу смогли выйти более 700 тысяч человек.

О том, как Новосибирск переживает очередной день в самоизоляции, мы рассказываем здесь.