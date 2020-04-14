Когда закончится самоизоляция? Откроют ли школы и рестораны? Губернатор ответит в прямом эфире НГС

В этот вторник, 14 апреля, в 16:00 губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет о ситуации с коронавирусом в регионе и ответит на самые частые вопросы читателей НГС. Как скоро дети смогут пойти в школу? Когда начнут работать предприятия общепита, кинотеатры и ТЦ? Будет ли запрет на посещение храмов на Пасху? Об этом вы узнаете сегодня во второй половине дня.
Прямой эфир в Instagram начнется в 16:00.
НГС также проведёт онлайн-трансляцию с этого мероприятия на сайте, она начнётся в 15:45.
Сразу после разговора с губернатором начнется брифинг о работе оперативного штаба по коронавирусу. Замгубернатора Сергей Нелюбов и главный инфекционист региона Лариса Позднякова расскажут о проводимой в регионе работе по недопущению распространения коронавирусной инфекции и об актуальной эпидемиологической ситуации.
Информацию с брифинга мы будем публиковать в той же текстовой онлайн-трансляции на сайте (чуть позже здесь появится на неё ссылка).
А прямой эфир с мероприятия начнётся в Instagram в 16:30.
На прошлой неделе, 8 апреля, Владимир Путин провёл совещание с губернаторами, во время которого объявил о дополнительных мерах поддержки для бизнеса и населения, также выплаты были обещаны врачам, безработным и родителям несовершеннолетних детей.
В субботу, 11 апреля, губернатор подписал постановление, в котором разрешил новым сферам бизнеса начать работать. В понедельник, 13 апреля, на работу смогли выйти более 700 тысяч человек.
О том, как Новосибирск переживает очередной день в самоизоляции, мы рассказываем здесь.