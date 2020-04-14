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Число вылечившихся от коронавируса в НСО достигло 12 — сегодня выпишут ещё двоих

Контрольные тесты у пациентов дважды пришли отрицательными

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В больнице по-прежнему остаются 34 человека с коронавирусом и 118 пациентов с подозрением на него

В больнице по-прежнему остаются 34 человека с коронавирусом и 118 пациентов с подозрением на него

В Новосибирске, по данным оперштаба региона по коронавирусу, ещё два человека вылечились от COVID-19.

— 10 пациентов раннее были выписаны по выздоровлению. Еще у двух пациентов результаты контрольных тестов отрицательные, сегодня их выпишут. Таким образом, общее количество выздоровевших в регионе — 12 человек, — рассказали в оперштабе региона.

В Министерстве здравоохранения региона не смогли оперативно уточнить, кто именно из пациентов будет выписан из больницы, где именно они заразились, но обещали предоставить информацию позднее.

В больнице по-прежнему остаются 34 человека с коронавирусом и 118 пациентов с подозрением на него.

Мы рассказываем о том, что происходит в Новосибирске из-за распространения коронавируса, в онлайн-трансляции.

Накануне региональный Минздрав отказался назвать районы города, из которых госпитализируют пациентов — аргументы ведомства можно почитать здесь.

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