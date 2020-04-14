Число вылечившихся от коронавируса в НСО достигло 12 — сегодня выпишут ещё двоих

В Новосибирске, по данным оперштаба региона по коронавирусу, ещё два человека вылечились от COVID-19.
— 10 пациентов раннее были выписаны по выздоровлению. Еще у двух пациентов результаты контрольных тестов отрицательные, сегодня их выпишут. Таким образом, общее количество выздоровевших в регионе — 12 человек, — рассказали в оперштабе региона.
В Министерстве здравоохранения региона не смогли оперативно уточнить, кто именно из пациентов будет выписан из больницы, где именно они заразились, но обещали предоставить информацию позднее.
В больнице по-прежнему остаются 34 человека с коронавирусом и 118 пациентов с подозрением на него.
Мы рассказываем о том, что происходит в Новосибирске из-за распространения коронавируса, в онлайн-трансляции.
Накануне региональный Минздрав отказался назвать районы города, из которых госпитализируют пациентов — аргументы ведомства можно почитать здесь.