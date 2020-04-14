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За сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса

В больнице с подозрением на инфекцию 118 человек

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Всего в НСО зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусом

Всего в НСО зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса.

— По данным оперативного штаба, на 10 утра 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. В детской больнице № 3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.

Всего в инфекционной больнице сейчас 118 человек с подозрением на COVID-19. 10 пациентов выписали, ещё двух выпишут сегодня

Мы рассказываем о том, что происходит в городе из-за распространения коронавируса, в онлайн-трансляции.

Если вы знаете заболевших коронавирусом или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко по почте m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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