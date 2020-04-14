За сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса.
— По данным оперативного штаба, на 10 утра 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. В детской больнице № 3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.
Всего в инфекционной больнице сейчас 118 человек с подозрением на COVID-19. 10 пациентов выписали, ещё двух выпишут сегодня
Мы рассказываем о том, что происходит в городе из-за распространения коронавируса, в онлайн-трансляции.
Если вы знаете заболевших коронавирусом или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко по почте m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.