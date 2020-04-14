За сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса.



— По данным оперативного штаба, на 10 утра 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. В детской больнице № 3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.



Всего в инфекционной больнице сейчас 118 человек с подозрением на COVID-19. 10 пациентов выписали, ещё двух выпишут сегодня