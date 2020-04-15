Здравствуйте, дорогие читатели! Мы хотим попросить вашей помощи в одном интересном и полезном деле.
Пандемия коронавируса сбивает с ног наш привычный уклад жизни — кажется, новости про вирус преследуют нас повсюду. Только на НГС ежедневно выходит до 25–30 текстов на эту тему. Но, несмотря на информационное перенасыщение, ежедневно в нашу редакцию продолжают поступать сотни обращений и звонков на тему коронавируса и карантина. Наша коллега Екатерина Евстафьева на днях сделала подборку самых частых жалоб, которые поступали на редакционный телефон, и помогла найти на них ответы.
Теперь вопрос. Может быть, мы упустили интересную для вас тему о вирусе, вам нужны консультации по вопросам работы в это время, мерам предосторожности, правовым нормам, что-то о финансах? Или, может, вы владеете информацией, которой хотели бы делиться с другими читателями, или знаете человека, готового рассказать нам свою историю?
Давайте вместе найдем ответы на те вопросы, которые интересны и важны вам. Уделите минуту и заполните онлайн-анкету, которая расположена ниже (ответы принимаются анонимно, но вы всегда можете указать свои контактные данные — телефон или соцсети, чтобы мы могли связаться с вами и уточнить важные детали).