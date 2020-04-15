Теперь вопрос. Может быть, мы упустили интересную для вас тему о вирусе, вам нужны консультации по вопросам работы в это время, мерам предосторожности, правовым нормам, что-то о финансах? Или, может, вы владеете информацией, которой хотели бы делиться с другими читателями, или знаете человека, готового рассказать нам свою историю?

Давайте вместе найдем ответы на те вопросы, которые интересны и важны вам. Уделите минуту и заполните онлайн-анкету, которая расположена ниже (ответы принимаются анонимно, но вы всегда можете указать свои контактные данные — телефон или соцсети, чтобы мы могли связаться с вами и уточнить важные детали).