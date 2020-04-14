В Новосибирской области начали производить экспресс-тест на коронавирус

В Технопарке Академгородка наладили производство экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19. С помощью этого теста анализ можно сделать за 40 минут.



Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, экспресс-тест является разработкой ГК «Медико-биологический союз» — одного из резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка (Академпарка).

— Он позволяет проводить анализ за 40 минут и даёт результат с точностью более 94% благодаря созданному специалистами компании ферменту. Общее время получения результата сократилось в среднем в 3–4 раза, при этом полевые условия тестирования не являются помехой точности. Компания намерена выпускать до 500 тысяч тестов на коронавирус SARS-CoV-2 в неделю, — сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Новосибирской области.