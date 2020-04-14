В Новосибирской области начали производить экспресс-тест на коронавирус

В Технопарке Академгородка наладили производство экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19. С помощью этого теста анализ можно сделать за 40 минут.
Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, экспресс-тест является разработкой ГК «Медико-биологический союз» — одного из резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка (Академпарка).
— Он позволяет проводить анализ за 40 минут и даёт результат с точностью более 94% благодаря созданному специалистами компании ферменту. Общее время получения результата сократилось в среднем в 3–4 раза, при этом полевые условия тестирования не являются помехой точности. Компания намерена выпускать до 500 тысяч тестов на коронавирус SARS-CoV-2 в неделю, — сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Новосибирской области.
Новый тест прошел регистрацию в Росздравнадзоре 6 апреля, его первые промышленные партии уже отправлены в российские регионы.
С появлением коронавируса в России возникли проблемы с тестированием — анализы со всей страны свозили в новосибирский «Вектор», а без назначения врача и особых показаний в анамнезе (например, поездка в другую страну) добиться тестирования было невозможно. Даже новосибирцы, которые контактировали с зараженными, не всегда могли пройти тест. С этой недели тест на коронавирус в Новосибирске может сдать любой желающий — правда, платно. Сделать это можно в диагностическом пункте ЦНМТ в Академгородке. Журналист НГС Маша Вьюн посетила лабораторию и сдала тест. Как это было — смотрите в нашем репортаже.