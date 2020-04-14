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Новосибирское метро возвращается к обычному интервалу движения поездов

С 15 апреля интервал движения в часы пик составит 3–3,5 минуты

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При этом метро будет работать только до 22 часов&nbsp;

При этом метро будет работать только до 22 часов 

С 15 апреля новосибирское метро начнет работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«С 15 апреля Новосибирский метрополитен переходит на штатный режим работы: интервал движения поездов в утренний и вечерний часы пик составит 3–3,5 минуты, а в межпиковое время — 5 минут», — говорится в сообщении.

Это связано с возобновлением работы большей части предприятий в городе.

Но при этом по-прежнему метро будет работать с 6 утра до 22 часов вечера. Такое время работы было введено с 6 апреля, тогда также количество поездов уменьшили вдвое.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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