Новосибирское метро возвращается к обычному интервалу движения поездов

С 15 апреля новосибирское метро начнет работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.



«С 15 апреля Новосибирский метрополитен переходит на штатный режим работы: интервал движения поездов в утренний и вечерний часы пик составит 3–3,5 минуты, а в межпиковое время — 5 минут», — говорится в сообщении.

Это связано с возобновлением работы большей части предприятий в городе.

Но при этом по-прежнему метро будет работать с 6 утра до 22 часов вечера. Такое время работы было введено с 6 апреля, тогда также количество поездов уменьшили вдвое.